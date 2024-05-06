Introducción a los antibióticos

Cada antibiótico es eficaz solo frente a determinados tipos de bacterias en el proceso de selección del antibiótico para el tratamiento de una infección, el médico debe determinar cuál es la bacteria responsable del proceso. Por ejemplo, algunas infecciones solo pueden estar producidas por ciertos tipos de bacterias. Algunas veces se prevé que un determinado antibiótico será eficaz frente a la totalidad de bacterias que, con mayor probabilidad, son las causantes de la infección, de manera que no es necesario realizar más pruebas.

En las infecciones causadas por diferentes tipos de bacterias, o por bacterias en las que la acción de los antibióticos no sea predecible, deben solicitarse pruebas de laboratorio para identificarlas en muestras de sangre, de orina o de tejido obtenidos de la persona afectada por la infección (véase Diagnóstico de las enfermedades infecciosas). Se realizan pruebas con las bacterias infecciosas para determinar su sensibilidad a diversos antibióticos. Los resultados de estas pruebas suelen tardar 1 día o 2, de manera que no sirven para orientar la elección inicial del antibiótico si la infección necesita ser tratada de inmediato. En tales casos, los médicos suelen comenzar el tratamiento con un antibiótico que es eficaz contra la bacteria que tiene mayor probabilidad de causar la infección. Cuando obtienen los resultados de las pruebas, los médicos cambian el antibiótico si es necesario.

Los antibióticos eficaces en el laboratorio no necesariamente funcionan en el organismo de una persona infectada. La efectividad del tratamiento depende de

La bondad de la absorción del medicamento en el torrente sanguíneo (para antibióticos tomados por boca)

La cantidad de fármaco que llega a los focos de infección en el organismo (véase Distribución de medicamentos)

La rapidez con la que el organismo elimina el fármaco (véase Eliminación de fármacos)

Estos factores varían en cada individuo, según los otros fármacos que esté tomando, otras enfermedades que padezca y la edad.

A la hora de escoger un antibiótico, los médicos también tienen en cuenta lo siguiente:

La naturaleza y la gravedad de la infección

El estado del sistema inmunitario de la persona (hasta qué punto puede ayudar al antibiótico a combatir la infección)

Los posibles efectos secundarios del antibiótico

La posibilidad de alergias u otras reacciones graves al antibiótico

El coste del antibiótico

Los médicos también consideran la dificultad que supone para los afectados el hecho de tomar antibióticos durante todo el tiempo prescrito, es decir, completar el ciclo de tratamiento. Por ejemplo, la gente puede encontrar más dificultades para completar el tratamiento si el antibiótico debe tomarse con mucha frecuencia o solo en momentos específicos (como antes de las comidas, durante las comidas o después de las comidas).

A veces se requiere utilizar combinaciones de antibióticos para tratar las siguientes afecciones: