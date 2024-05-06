Introducción a los antibióticos

Los antibióticos son fármacos que se utilizan para tratar las infecciones bacterianas. Son ineficaces contra las infecciones víricas y la mayoría del resto de infecciones. Los antibióticos acaban con las bacterias o detienen su reproducción, facilitando su eliminación por parte de las defensas naturales del organismo.
Los médicos intentan usar antibióticos para infecciones bacterianas específicas, pero a veces comienzan con antibióticos que pueden tratar muchas bacterias diferentes mientras esperan los resultados de las pruebas que identifican las bacterias específicas.
Es importante tomar los antibióticos según lo prescrito y deben tomarse según la dosis, la frecuencia y el número de días más eficaces para tratar una infección específica.
Las bacterias pueden desarrollar resistencia a los efectos de los antibióticos, especialmente si no se toman según las indicaciones.
Los antibióticos pueden tener efectos adversos, tales como malestar estomacal, diarrea y, en las mujeres, candidiasis vaginal.
Algunas personas son alérgicas a determinados antibióticos.
Los antibióticos se agrupan en clases según su estructura química. Sin embargo, los antibióticos pertenecientes a cada clase concreta a menudo afectan el cuerpo de manera diferente y pueden ser efectivos contra diferentes bacterias.
Las clases de antibióticos comprenden las siguientes:
Glicopéptidos y lipoglicopéptidos (como la vancomicina)(como la vancomicina)
Macrólidos (como la eritromicina y la azitromicina)(como la eritromicina y la azitromicina)
Monobactámicos (aztreonam)
Oxazolidinonas (como linezolid y tedizolid)(como linezolid y tedizolid)
Estreptograminas (como quinupristina y dalfopristina)
Los carbapenémicos, las cefalosporinas, los monobactámicos y las penicilinas son subclases de antibióticos betalactámicos. Los antibióticos betalactámicos son una clase de antibióticos caracterizados por una estructura química denominada anillo betalactámico.
Otros antibióticos que no se ajustan a las clases enumeradas anteriormente son cloranfenicol, clindamicina, daptomicina, fosfomicina, lefamulina, metronidazol, mupirocina, nitrofurantoína y tigeciclina.
Elección de un antibiótico
Cada antibiótico es eficaz solo frente a determinados tipos de bacterias en el proceso de selección del antibiótico para el tratamiento de una infección, el médico debe determinar cuál es la bacteria responsable del proceso. Por ejemplo, algunas infecciones solo pueden estar producidas por ciertos tipos de bacterias. Algunas veces se prevé que un determinado antibiótico será eficaz frente a la totalidad de bacterias que, con mayor probabilidad, son las causantes de la infección, de manera que no es necesario realizar más pruebas.
En las infecciones causadas por diferentes tipos de bacterias, o por bacterias en las que la acción de los antibióticos no sea predecible, deben solicitarse pruebas de laboratorio para identificarlas en muestras de sangre, de orina o de tejido obtenidos de la persona afectada por la infección (véase Diagnóstico de las enfermedades infecciosas). Se realizan pruebas con las bacterias infecciosas para determinar su sensibilidad a diversos antibióticos. Los resultados de estas pruebas suelen tardar 1 día o 2, de manera que no sirven para orientar la elección inicial del antibiótico si la infección necesita ser tratada de inmediato. En tales casos, los médicos suelen comenzar el tratamiento con un antibiótico que es eficaz contra la bacteria que tiene mayor probabilidad de causar la infección. Cuando obtienen los resultados de las pruebas, los médicos cambian el antibiótico si es necesario.
Los antibióticos eficaces en el laboratorio no necesariamente funcionan en el organismo de una persona infectada. La efectividad del tratamiento depende de
La bondad de la absorción del medicamento en el torrente sanguíneo (para antibióticos tomados por boca)
La cantidad de fármaco que llega a los focos de infección en el organismo (véase Distribución de medicamentos)
La rapidez con la que el organismo elimina el fármaco (véase Eliminación de fármacos)
Estos factores varían en cada individuo, según los otros fármacos que esté tomando, otras enfermedades que padezca y la edad.
A la hora de escoger un antibiótico, los médicos también tienen en cuenta lo siguiente:
La naturaleza y la gravedad de la infección
El estado del sistema inmunitario de la persona (hasta qué punto puede ayudar al antibiótico a combatir la infección)
Los posibles efectos secundarios del antibiótico
La posibilidad de alergias u otras reacciones graves al antibiótico
El coste del antibiótico
Los médicos también consideran la dificultad que supone para los afectados el hecho de tomar antibióticos durante todo el tiempo prescrito, es decir, completar el ciclo de tratamiento. Por ejemplo, la gente puede encontrar más dificultades para completar el tratamiento si el antibiótico debe tomarse con mucha frecuencia o solo en momentos específicos (como antes de las comidas, durante las comidas o después de las comidas).
A veces se requiere utilizar combinaciones de antibióticos para tratar las siguientes afecciones:
Infecciones graves, en especial durante los primeros días, cuando aún se desconoce la sensibilidad de la bacteria a los antibióticos
Ciertas infecciones en las que la bacteria ofrece rápidamente resistencia a un solo antibiótico
Las infecciones causadas por más de 1 tipo de bacteria, cuando cada bacteria es sensible a un antibiótico distinto
Resistencia a los antibióticos
Las bacterias, al igual que el resto de seres vivos, sufren modificaciones a lo largo del tiempo en respuesta a los cambios ambientales. A causa del uso generalizado y abusivo que se ha hecho de los antibióticos (cuando los antibióticos no se toman según lo prescrito), las bacterias con frecuencia están expuestas a dichos fármacos. Aunque muchas bacterias mueren cuando se exponen a los antibióticos, si estos no se toman adecuadamente, algunas bacterias sobreviven y desarrollan resistencia a los efectos de los antibióticos. Por ejemplo, en el pasado, Staphylococcus aureus (una causa frecuente de infecciones cutáneas) era muy sensible a la penicilina. Pero con el paso del tiempo, algunas cepas de esta bacteria desarrollaron una enzima capaz de descomponer la penicilina, lo que anula la eficacia de la penicilina. Algunos investigadores desarrollaron una nueva forma de penicilina que la enzima no podía descomponer pero, al cabo de pocos años, las bacterias se adaptaron de nuevo y se volvieron resistentes incluso a esta penicilina modificada. Otras bacterias también han desarrollado resistencia a los antibióticos.
La investigación médica continúa trabajando en el desarrollo de antibióticos para combatir las bacterias. Sin embargo, la gente puede contribuir a evitar el desarrollo de resistencias en las bacterias mediante lo siguiente
Entendiendo que los antibióticos se utilizan para tratar las infecciones producidas por bacterias, no las infecciones víricas (como el resfriado común o la gripe) y evitando que los médicos prescriban antibióticos para dichas infecciones víricas
Tomando los antibióticos exactamente como se les haya indicado, incluyendo la dosis correcta, el número de veces al día y el número de días (es importante tomar los antibióticos durante el número total de días prescritos, incluso si la persona se encuentra mejor)
¿Sabías que...?
Toma de antibióticos
En las infecciones bacterianas graves o en el caso de personas que no pueden retener alimentos o líquidos, los antibióticos suelen administrarse inicialmente mediante inyección (generalmente intravenosa, aunque a veces intramuscular). Cuando la infección está controlada, los antibióticos se pueden tomar por vía oral.
Las infecciones de menor gravedad se tratan s a menudo desde el principio con antibióticos por vía oral.
Los antibióticos deben tomarse hasta que las bacterias causantes de la infección hayan sido eliminadas del organismo, lo que puede requerir la continuación del tratamiento durante varios días después de la desaparición de los síntomas. Una interrupción demasiado precoz del tratamiento puede dar lugar a una recidiva de la infección.
El personal médico, de enfermería o farmacéutico puede explicar cómo se debe tomar el antibiótico prescrito y cuáles son los posibles efectos adversos. Algunos antibióticos deben tomarse en ayunas; otros deben tomarse con alimentos. El metronidazol, un antibiótico de uso habitual, provoca una reacción desagradable si se toma con alcohol. Algunos antibióticos también pueden interaccionar con otros fármacos que la persona esté tomando, posiblemente reduciendo su eficacia o aumentando los efectos secundarios del antibiótico o de los otros fármacos. Algunos antibióticos producen sensibilidad de la piel a la luz solar.
Tomar antibióticos para evitar infecciones.
Los antibióticos se utilizan a veces para prevenir infecciones (profilaxis). Por ejemplo, los antibióticos profilácticos se pueden administrar a
Las personas que han estado expuestas a una persona con meningitis
Algunas personas con válvulas cardíacas anómalas o artificiales antes de someterse a procedimientos dentales o quirúrgicos para evitar que las bacterias infecten las válvulas dañadas o artificiales (ya que dichos procedimientos permiten que la bacteria penetre en el organismo)
Personas que vayan a ser sometidas a una intervención quirúrgica con gran riesgo de introducción de una infección (como la cirugía mayor ortopédica o intestinal)
Para evitar el desarrollo de resistencia a los antibióticos en cuanto a las bacterias y los efectos secundarios en las personas, los médicos suelen administrar antibióticos profilácticos durante un breve periodo de tiempo.
La profilaxis con antibióticos también se administra a personas con un sistema inmunitario deficiente, como las que padecen leucemia, reciben quimioterapia contra un cáncer o tienen el VIH/sida, porque estas personas son particularmente propensas a las infecciones graves. Pueden necesitar tomar antibióticos durante mucho tiempo.
Toma de antibióticos durante el embarazo y la lactancia
En general, se emplean antibióticos durante el embarazo solo cuando los beneficios del tratamiento superan los riesgos. Algunos antibióticos son más inocuos (inofensivos) que otros. Las penicilinas, las cefalosporinas y la eritromicina son algunos de los antibióticos más inocuos (inofensivos) para tomar durante el embarazo. (Véase también Seguridad de los medicamentos durante el embarazo.)
La mayoría de los antibióticos pasan a la leche materna en cantidades lo suficientemente grandes como para afectar a un bebé amamantado y, a veces, no se pueden usar en mujeres que están amamantando. A veces se debe decidir entre dejar de amamantar o dejar de tomar el antibiótico.
Si aparece una infección durante el embarazo o durante la lactancia, las mujeres deben hablar con su médico sobre los beneficios y riesgos del tratamiento. (Véase también Uso de medicamentos y de sustancias durante la lactancia.)
Tratamiento antibiótico a domicilio
Por lo general, los antibióticos que se toman fuera del hospital se administran por vía oral. Sin embargo, el tratamiento de algunas infecciones, como muchas de las que afectan al hueso (osteomielitis) o al corazón (endocarditis), pueden requerir la administración de antibióticos por vía intravenosa durante mucho tiempo, a menudo entre 4 y 6 semanas. Si la persona no padece otros trastornos que requieran hospitalización y se siente relativamente bien, se le puede administrar el antibiótico por vía intravenosa en casa.
Cuando los antibióticos deben ser administrados durante largo tiempo, los pequeños catéteres intravenosos (IV) que se introducen en algunas venas del brazo o de la mano (como los que se usan en la mayoría de los procedimientos rutinarios en el hospital) no son adecuados; estos catéteres no duran más de 3 días. En su lugar, se emplea un tipo especial de catéter IV. Este catéter se puede insertar:
Directamente en una vena central grande, por lo general en el cuello o en el tórax (llamado catéter central) o bien en
una vena pequeña del brazo para enhebrarlo después hacia una vena central de gran calibre (llamado catéter central insertado periféricamente o CCIP)
Algunos dispositivos para la infusión de antibióticos IV son lo bastante sencillos como para que la persona y sus familiares aprendan a manejarlos por sí mismas. En otros casos, será necesario que una enfermera acuda al domicilio del paciente para administrarle cada dosis. En cualquier caso, se requiere una supervisión cuidadosa para garantizar la administración correcta del antibiótico y monitorizar la aparición de posibles complicaciones y efectos adversos.
Si el antibiótico se administra en el domicilio a través de un catéter intravenoso, aumenta el riesgo de contraer una infección en el punto de inserción del catéter y en el torrente sanguíneo. Lo siguiente puede indicar una infección relacionada con el catéter:
Dolor, enrojecimiento y pus en el lugar de inserción del catéter
Escalofríos y fiebre (incluso sin la presencia de problemas en el lugar de inserción)
Efectos secundarios de los antibióticos
Los efectos adversos frecuentes de los antibióticos son
Trastornos gástricos
En mujeres, infecciones micóticas vaginales
Algunas reacciones adversas son más graves y, dependiendo del antibiótico, alteran la función de los riñones, el hígado, la médula ósea u otros órganos. A veces se realizan análisis de sangre para determinar si estos órganos han sido afectados.
La colitis, una inflamación del intestino grueso (colon), aparece en algunas personas que toman antibióticos, especialmente cefalosporinas, clindamicina, fluoroquinolonas o penicilinas. Este tipo de colitis, llamada una inflamación del intestino grueso (colon), aparece en algunas personas que toman antibióticos, especialmente cefalosporinas, clindamicina, fluoroquinolonas o penicilinas. Este tipo de colitis, llamadacolitis inducida por Clostridioides difficile tiene su origen en toxinas producidas por la bacteria Clostridioides difficile (C. diff). Estas bacterias son resistentes a muchos antibióticos y crecen de forma incontrolada en los intestinos cuando otras bacterias presentes habitualmente en dicho órgano son destruidas por los antibióticos. La colitis inducida por Clostridioides difficile puede ser difícil de tratar y puede ser potencialmente mortal, especialmente en personas mayores.
Reacciones alérgicas a los antibióticos
Los antibióticos también causan reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas leves pueden consistir en la aparición de una erupción con prurito o una ligera sibilancia al respirar. Las reacciones alérgicas graves (anafilaxia) pueden ser mortales y suelen incluir síntomas como inflamación de la garganta, dificultad para respirar y disminución de la presión arterial.
Es importante que las personas avisen a los profesionales de la salud en caso de ser alérgicas a un antibiótico en particular y que describan su reacción anterior cuando recibieron tratamiento con ese antibiótico. Muchas personas tienen efectos adversos cuando toman un antibiótico, pero estos efectos pueden no estar relacionados con la alergia (véase Alergias a los fármacos). La distinción es importante porque a los pacientes alérgicos a un antibiótico no se les debe administrar dicho fármaco ni ninguno de los estrechamente relacionados con él. Esto se debe a que las reacciones alérgicas pueden ser potencialmente mortales. Sin embargo, quienes hayan experimentado leves reacciones adversas pueden, por lo general, seguir tomando antibiótico s relacionados o incluso continuar con el mismo antibiótico. Los profesionales de la salud pueden determinar la trascendencia de cualquier reacción desagradable producida por un antibiótico.