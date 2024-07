Las preocupaciones legales y éticas al final de la vida

Aunque son realmente muy pocas las personas que realizan alguna acción para quitarse la vida, muchos enfermos en fase terminal piensan alguna vez en esta posibilidad, más aún desde que ha adquirido relevancia el debate público sobre el suicidio asistido médicamente. Comentar con el médico la idea del suicidio contribuye a exteriorizar este tipo de cuestiones y a menudo permite aliviar o corregir ciertos problemas que llevan a pensar en el suicidio. El médico puede aplicar un tratamiento más eficaz contra el dolor, la depresión y otros síntomas preocupantes. Otros miembros del equipo terapéutico, por ejemplo un sacerdote o un miembro de una confesión religiosa, pueden tranquilizar al afectado y a su familia explicándoles que se les comprende y ayudándoles a encontrar un sentido a lo que está ocurriendo. Sin embargo, algunas personas optan por el suicidio para aliviar una situación intolerable o para tener el control de cuándo y cómo desean morir. La mayoría de las personas consideran que tienen las capacidades necesarias para rechazar tratamientos que puedan prolongar su vida, incluidas la alimentación mediante sonda y la ventilación asistida. La decisión de renunciar al tratamiento de soporte vital, renunciar a la administración de alimentos y líquidos cuando se está a punto de morir o renunciar a la toma de múltiples medicamentos o grandes dosis de estos para aliviar los síntomas no suele conducir a la muerte y no se considera suicidio (véase también Death with Dignity National Center: Voluntary Stopping of Eating and Drinking [VSED]).

La ayuda médica para morir (eutanasia), que a veces se denomina suicidio asistido, se refiere a la ayuda que prestan los médicos a aquellas personas que desean poner fin a sus vidas. Se trata de una cuestión muy controvertida porque supone un procedimiento contrario al objetivo habitual del médico y del paciente, que es preservar la vida. La ayuda médica para morir es ilegal en todos los Estados de Estados Unidos excepto, bajo condiciones específicas, en California, Colorado, el Distrito de Columbia, Hawái, Maine, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont y Washington. En el resto de Estados Unidos, los médicos pueden proporcionar un tratamiento paliativo del sufrimiento físico y emocional, pero no están autorizados a acelerar la muerte de forma intencionada.