Herencia de los trastornos monogénicos

La penetrancia se define como el porcentaje de personas que poseen el alelo (la forma específica de un gen responsable de las variaciones en las que se puede expresar un rasgo dado) y que desarrollan el fenotipo correspondiente (rasgo). Por ejemplo, si la mitad de las personas con un alelo muestran su rasgo, su penetrancia es del 50%.

La penetrancia puede ser completa o incompleta. Un gen con penetrancia incompleta no siempre se expresa aunque el rasgo que determina sea dominante; o aunque sea recesivo y esté presente en ambos cromosomas. La penetrancia de un gen determinado puede variar de una persona a otra y puede depender de la edad de la persona. Incluso cuando un alelo específico no se expresa (no hay penetrancia), el portador del alelo no afectado puede transmitirlo a sus hijos, quienes pueden tener el rasgo.

La expresividad se refiere a la manera en que un rasgo afecta a una persona, es decir, si la afectación de la persona es grave, moderada o leve.