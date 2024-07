Competencia para tomar decisiones sobre la atención sanitaria

La incapacidad clínica para tomar decisiones sobre la atención médica se establece mediante el dictamen de un médico u otro profesional de la salud cualificado que determina que una persona es incapaz de lo siguiente:

Comprender cuál es su estado de salud o los daños y beneficios derivados del tratamiento terapéutico propuesto y sus alternativas

Tomar decisiones médicas adecuadas o comunicarlas

Al igual que la capacidad legal, la capacidad clínica se circunscribe a una decisión de asistencia sanitaria en particular, y se limita a dicha decisión. Una persona puede tener la capacidad clínica para tomar una decisión básica sobre su salud (por ejemplo, recibir líquidos por vía intravenosa) pero puede no ser capaz de decidir si participa en un ensayo clínico. Es importante destacar que una persona con alguna disminución de la capacidad todavía puede conservar la capacidad suficiente para designar un representante para la toma de decisiones. Además, la incapacidad clínica no es necesariamente permanente. Las personas en estado de intoxicación, desvarío, coma, gravemente deprimidas o alteradas, o en cualquier otro estado que suponga pérdida de facultades, probablemente no tienen la capacidad de tomar decisiones sobre la atención sanitaria, pero podrán recuperar esta capacidad una vez superado su estado. También es importante que los médicos evalúen la capacidad de una persona para llevar a cabo una decisión. Por ejemplo, una persona con una pierna fracturada puede ser capaz de tomar una decisión (por ejemplo, abandonar el hospital y volver a casa) pero no tener la capacidad de llevarla a cabo. Proporcionarle el apoyo y la ayuda necesarios para ello es un objetivo importante de la atención médica.

En las personas con demencia puede ser necesaria una valoración del nivel cognitivo, de memoria y de razonamiento antes de que sus médicos puedan proseguir con la atención médica. Las personas con una demencia leve pueden pensar con la lucidez suficiente para dialogar con su equipo médico y tomar algunas decisiones sobre la atención médica que van a recibir.

Un médico no puede actuar contra la voluntad de una persona a menos que un tribunal haya declarado legalmente su incapacidad, o a no ser que la voluntad de dicha persona sea inapropiada en términos médicos o éticos. Si los médicos consideran que la persona no está clínicamente capacitada, recurren a una persona legalmente autorizada para actuar como sustituta en la toma de decisiones. No obstante, si la persona misma u otros particulares interesados se oponen a una determinada decisión médica o a la determinación de la incapacidad clínica, pueden tener que intervenir los tribunales. En caso de emergencia, se presupone que la persona en cuestión da su consentimiento para cualquier tratamiento de emergencia necesario. Esta toma de decisiones sobre la atención médica de emergencia a personas que no pueden decidir por sí mismas no suele derivar en una demanda legal de responsabilidades.