The Center for Information and Study on Clinical Research Participation (CISCRP): (Centro para la Información y los Estudios sobre la Participación en la Investigación Clínica, CISCRP por sus siglas en inglés): una organización sin ánimo de lucro que educa e informa a los pacientes, a los investigadores médicos, a los medios de comunicación y a los responsables de la formulación de políticas sobre el papel que desempeñan todos ellos en la investigación clínica