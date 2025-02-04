La demencia vascular es la pérdida de la función intelectual debida a la destrucción del tejido cerebral por una reducción o un bloqueo del suministro sanguíneo. La causa suelen ser los accidentes cerebrovasculares (ictus), ya sean pocos pero extensos o numerosos pero de pequeño tamaño.
Los trastornos que lesionan los vasos sanguíneos del cerebro, generalmente accidentes cerebrovasculares, causan demencia.
Los síntomas pueden aparecer por pasos, no gradualmente.
La demencia vascular se produce a menudo en personas con factores de riesgo o síntomas de accidente cerebrovascular.
Si se eliminan los factores de riesgo para ictus se retrasa la aparición o se evitan más daños.
(Véase también Introducción al delirio y la demencia y Demencia.)
La demencia vascular es la segunda causa más frecuente de demencia entre las personas mayores.
La demencia es el declive lento y progresivo de la función mental, incluida la memoria, el pensamiento, el juicio y la capacidad para aprender. La demencia es distinta del delirio, que se caracteriza por incapacidad para prestar atención, desorientación, imposibilidad de pensar con claridad y fluctuaciones en el estado de alerta.
La demencia afecta principalmente a la memoria, mientras que el delirio afecta principalmente a la capacidad de prestar atención.
La demencia por lo general comienza poco a poco y no tiene ningún punto de comienzo definido. El delirio comienza de repente y a menudo tiene un momento de inicio definido.
Tipos de demencia vascular
Existen cuatro tipos principales de demencias vasculares:
Deterioro y demencia cognitivo vascular isquémica subcortical: la demencia es el resultado del daño tisular en el área del cerebro situada debajo de la corteza (la superficie externa contorneada del cerebro, que es la parte más grande del mismo). Por lo general, están afectados vasos sanguíneos más pequeños
Demencia por multiinfartos: demencia causada por varios accidentes cerebrovasculares y generalmente afectan a los vasos sanguíneos de tamaño medio.
Demencia posterior al accidente cerebrovascular: el deterioro cognitivo comienza inmediatamente después o dentro de los 6 meses posteriores a un accidente cerebrovascular.
Demencia mixta: la demencia vascular se produce junto con otra demencia, a menudo la enfermedad de Alzheimer o la demencia con cuerpos de Lewy.
Al deterioro y demencia cognitivo vascular isquémica subcortical le corresponden varios subtipos:
Infarto lacunar múltiple: las obstrucciones se producen en varios vasos sanguíneos de pequeño tamaño localizados en las profundidades del encéfalo.
Demencia de Binswanger: presencia de obstrucciones generalizadas de pequeños vasos sanguíneos en la sustancia blanca, localizados en los tejidos más profundos del cerebro. Por lo general, la demencia de Binswanger se presenta en personas con hipertensión grave y mal controlada y un trastorno que afecta a los vasos sanguíneos de todo el organismo.
Otros tipos de demencias vasculares son menos frecuentes. Entre estos factores se incluyen los siguientes
Demencia por infarto estratégico: se destruye una zona única de tejido cerebral situada en un área crucial.
Angiopatía amiloide cerebral (AAC): este tipo causa una disminución lenta de la funcionalidad mental y episodios de dificultad para ver y hablar, además de debilidad y entumecimiento en un solo lado del cuerpo. Se puede producir sangrado cerebral. Si es así, los síntomas aparecen de repente. La angiopatía amiloide cerebral (AAC) está causada por la acumulación de beta-amiloide (una proteína anormal) en los vasos sanguíneos del cerebro. La mayoría de las personas con enfermedad de Alzheimer presentan AAC, pero también ocurre en el cerebro de muchas personas mayores sanas.
Demencias vasculares hereditarias: estos trastornos afectan a los vasos sanguíneos pequeños. Están causadas por mutaciones en ciertos genes. Dos tipos relativamente frecuentes son la arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y la leucoencefalopatía (CADASIL, por sus siglas en inglés), así como la arteriopatía cerebral autosómica recesiva con infartos subcorticales (CARASIL, por sus siglas en inglés).
Causas de la demencia vascular
Una serie de accidentes cerebrovasculares dan lugar a la aparición de demencia vascular. Estos accidentes cerebrovasculares son más frecuentes en los hombres y normalmente se inician después de los 70 años de edad.
Los factores de riesgo para la demencia vascular son:
Fibrilación auricular, un tipo de ritmo cardíaco irregular
Niveles elevados de grasas (lípidos), incluido el colesterol
Tabaquismo (actual o en el pasado)
Antecedentes de accidente cerebrovascular
La hipertensión arterial, la diabetes y la ateroesclerosis dañan los vasos sanguíneos del cerebro. La fibrilación auricular aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares por coágulos de sangre desde el corazón. Los trastornos que causan coagulación excesiva también aumentan el riesgo de accidentes cerebrovasculares. A diferencia de otros tipos de demencia, la demencia vascular a veces se evita mediante la corrección o eliminación de los factores de riesgo para accidentes cerebrovasculares.
Atascos y coágulos: causas de un accidente cerebrovascular isquémico
Cuando una arteria que lleva sangre al cerebro se obstruye, se produce un accidente cerebrovascular isquémico. Las arterias pueden estar obstruidas por depósitos de grasa (ateromas o placas ateromatosas) debidos a ateroesclerosis. Las arterias del cuello, en particular las arterias carótidas internas, son un lugar frecuente de formación de ateromas.
Las arterias también pueden atascarse por un coágulo sanguíneo (trombo). Los coágulos de sangre se forman en un ateroma de una arteria. También se pueden formar en el corazón de las personas que sufren una enfermedad cardíaca. Parte de un coágulo se puede desprender y viajar a través del torrente sanguíneo (convertido en un émbolo). En este caso puede obstruir alguna de las arterias que irrigan una parte del cerebro, como una de las arterias cerebrales.
Los accidentes cerebrovasculares destruyen el tejido cerebral mediante la obstrucción del suministro de sangre a partes del cerebro. Un área de tejido cerebral destruida se denomina infarto.
La demencia puede ser provocada por pocos accidentes cerebrovasculares importantes, o más a menudo por múltiples accidentes pequeños. Algunos de estos accidentes cerebrovasculares parecen leves o incluso pueden pasar inadvertidos. Sin embargo, se pueden continuar teniendo pequeños accidentes cerebrovasculares y aparecer la demencia tras la destrucción de suficiente tejido cerebral. Por lo tanto, la demencia vascular puede desarrollarse antes de que los accidentes cerebrovasculares causen otros síntomas graves, a veces incluso síntomas perceptibles.
Síntomas de la demencia vascular
A diferencia de otras demencias (que tienden a progresar de forma continua), la demencia vascular puede progresar por pasos. Los síntomas empeoran de forma repentina, y a continuación se estabilizan o disminuyen un poco. Empeoran meses o años más tarde, al producirse otro accidente cerebrovascular. La demencia que resulta de múltiples pequeños accidentes cerebrovasculares generalmente progresa de manera más gradual que la relacionada con pocos accidentes cerebrovasculares grandes. Los accidentes cerebrovasculares pequeños pueden ser tan sutiles que la demencia parezca gradual y continua, en lugar de por pasos.
Los síntomas de la demencia vascular (pérdida de memoria, dificultad para planificar e iniciar acciones o tareas, pensamiento lento y tendencia a deambular) son similares a los de otras demencias. Sin embargo, comparada con la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular tiende a causar pérdida de memoria más tarde y a afectar la personalidad. La demencia vascular tiende a causar dificultades en los siguientes síntomas antes que la enfermedad de Alzheimer.
Planificar, resolver problemas, manejar tareas complejas y usar el sentido común (lo que se denomina función ejecutiva)
Iniciación de acciones
El pensamiento puede percibirse notablemente lento.
En función del área del encéfalo afectada se producen síntomas distintos. Por lo general, algunos aspectos de la función mental no se modifican, ya que el accidente cerebrovascular destruye el tejido solo en una parte del cerebro. Así, los afectados son más conscientes de sus pérdidas y más propensos a deprimirse que en otros tipos de demencia.
A medida que se producen más accidentes cerebrovasculares y la demencia progresa, aparecen otros síntomas relacionados con dichos accidentes. Se produce un debilitamiento de un brazo o una pierna, o incluso parálisis. Se puede tener dificultad para hablar. Por ejemplo, se habla arrastrando las palabras. La vista se vuelve borrosa o se pierde parcialmente o por completo. Puede haber una pérdida de coordinación que se manifiesta en forma de inestabilidad al caminar. Los afectados pueden llorar o reír sin motivo aparente. Tienen dificultad para controlar la vejiga y, en consecuencia, incontinencia urinaria.
Las demencias vasculares hereditarias también alteran la función mental. La arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y la leucoencefalopatía (CADASIL) puede causar migrañas y/o accidentes cerebrovasculares. La arteriopatía cerebral autosómica recesiva con infartos subcorticales (CARASIL) puede causar pérdida de cabello, así como degeneración de las vértebras y de los discos que se encuentran entre ellas (espondilosis).
Aproximadamente 6 de cada 10 personas mueren durante los 5 años posteriores a la aparición de los síntomas. La muerte suele deberse a un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio.
Diagnóstico de demencia vascular
Evaluación médica para la demencia
Tomografía computarizada o resonancia magnética nuclear
El diagnóstico de la demencia vascular es similar al de otras demencias.
Los médicos deben determinar si una persona tiene demencia y, en caso afirmativo, si la demencia es demencia vascular.
Diagnóstico de la demencia
Un diagnóstico de demencia se basa en lo siguiente:
Los síntomas, que se identifican mediante preguntas al afectado y sus familiares u otros cuidadores
Los resultados de una exploración física
Los resultados de las pruebas del estado mental
Los resultados de pruebas complementarias, como una tomografía computarizada (TC) o una resonancia magnética nuclear (RMN)
Las pruebas del estado mental, que consisten en preguntas y tareas sencillas, ayudan a los médicos a determinar si la persona afectada sufre demencia.
A veces es necesario realizar pruebas neuropsicológicas, las cuales son más detalladas. Este examen cubre todas las funciones mentales principales, incluido el estado de ánimo, y su realización lleva de 1 a 3 horas. Dicho examen ayuda a distinguir la demencia de otras enfermedades que pueden provocar síntomas similares, como la pérdida de memoria asociada a la edad, el deterioro cognitivo leve y la depresión.
La información obtenida mediante las fuentes anteriores suele ayudar al médico a descartar el delirio como causa de los síntomas (véase la tabla ). Esto es esencial, porque el delirio, a diferencia de la demencia, a menudo se puede revertir si se trata con prontitud.
Diagnóstico de demencia vascular
Una vez diagnosticada la demencia, se considera la posibilidad de demencia vascular en aquellas personas que tienen factores de riesgo o síntomas de accidente cerebrovascular. A continuación se realiza una evaluación minuciosa para comprobar si se ha producido un accidente cerebrovascular.
Se realiza una tomografía computarizada (TC) o una resonancia magnética nuclear (RMN) para comprobar si hay evidencias de accidente cerebrovascular.
Se realizan pruebas de laboratorio para detectar diabetes, concentraciones elevadas de lípidos y otros trastornos que aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular y trastornos que afectan los vasos sanguíneos y el flujo sanguíneo (trastornos vasculares). Los resultados de estas pruebas pueden apoyar el diagnóstico de demencia vascular, pero no son definitivos.
Se pueden realizar pruebas genéticas con una muestra de sangre para detectar demencias vasculares hereditarias. No obstante, a veces se puede realizar una biopsia de piel para confirmar el diagnóstico de algunas de estas demencias (como una arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y la leucoencefalopatía [CADASIL]).
Tratamiento de la demencia vascular
Medidas de seguridad y de apoyo
Control de condiciones que aumentan el riesgo
El tratamiento de la demencia vascular comporta medidas generales para ofrecer seguridad y apoyo conforme disminuye la función mental, como en todas las demencias.
Medidas de seguridad y de apoyo
La creación de un ambiente seguro y de apoyo puede ser muy beneficiosa.
En general, el ambiente debe ser luminoso, agradable, seguro y estable, además de estar diseñado para facilitar la orientación. Es beneficioso que haya algo de estimulación, como un aparato de radio o un televisor, pero se debe evitar una estimulación excesiva.
La organización y la rutina ayudan a las personas con demencia vascular a mantenerse orientadas y les aportan sensación de seguridad y estabilidad. Debe explicarse de manera clara y simple cualquier cambio en el entorno, rutina o cuidadores.
La repetición de una única rutina diaria para tareas como bañarse, comer o dormir ayuda a las personas con demencia vascular a recordar. Una rutina regular a la hora de acostarse también ayuda a dormir mejor.
Las actividades programadas siguiendo una base regular favorecen la sensación de independencia y utilidad, al concentrar la atención en tareas agradables o provechosas. Entre estas actividades se deben incluir actividades físicas y mentales. Las actividades deben dividirse en partes más pequeñas o simples a medida que empeora la demencia.
Control de condiciones que aumentan el riesgo
El tratamiento de trastornos que aumentan el riesgo de sufrir demencia vascular, como la diabetes, la hipertensión arterial y los niveles elevados de colesterol puede ayudar a prevenir, retrasar o detener la progresión de la demencia vascular.
Para ayudar a prevenir un accidente cerebrovascular futuro, los médicos recomiendan medidas para controlar los factores de riesgo de accidente cerebrovascular (como un mejor control de la hipertensión arterial, la diabetes y las concentraciones elevadas de colesterol), dejar de fumar, perder peso en caso de sobrepeso y aumentar la actividad física.
Los médicos pueden prescribir un medicamento que reduce la probabilidad de que se formen coágulos, como la aspirina (ácido acetilsalicílico). Si la persona afectada presenta fibrilación auricular o un trastorno que causa una coagulación excesiva, los médicos pueden prescribir warfarina (un anticoagulante) u otro anticoagulante. Estos fármacos reducen el riesgo de sufrir otro accidente cerebrovascular.(ácido acetilsalicílico). Si la persona afectada presenta fibrilación auricular o un trastorno que causa una coagulación excesiva, los médicos pueden prescribir warfarina (un anticoagulante) u otro anticoagulante. Estos fármacos reducen el riesgo de sufrir otro accidente cerebrovascular.
Medicamentos
No hay ningún tratamiento específico para la demencia vascular. Algunas veces se administran inhibidores de la colinesterasa y memantina, fármacos utilizados en la enfermedad de Alzheimer, ya que algunas personas con demencia vascular tienen también enfermedad de Alzheimer.y memantina, fármacos utilizados en la enfermedad de Alzheimer, ya que algunas personas con demencia vascular tienen también enfermedad de Alzheimer.
Si las personas afectadas sufren trastornos que aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular o trastornos vasculares (como diabetes y concentraciones elevadas de lípidos), se les administran medicamentos para tratar estas afecciones según sea necesario.
Si existe depresión, es preciso tratarla junto con antidepresivos.
Los cuidadores deben cuidarse
Cuidar personas con demencia es una actividad estresante y exigente, y los encargados de los cuidados pueden llegar a sentirse deprimidos y agotados y descuidar a menudo la salud física y mental propia. Los cuidadores se beneficiarán de las siguientes medidas (véase la tabla Cuidados de los cuidadores):
Aprender a satisfacer eficazmente las necesidades de los afectados con demencia y qué se puede esperar de ellos: los cuidadores pueden obtener esta información a través del personal de enfermería, los trabajadores sociales, organizaciones y en material publicado en papel o en línea.
Buscar ayuda cuando sea necesaria: los cuidadores pueden consultar a los trabajadores sociales (como los del hospital de su localidad) sobre cuáles son las fuentes de ayuda adecuadas, como los programas de cuidado diurno, las visitas a domicilio de personal de enfermería, la asistencia a tiempo parcial o completo para las tareas de la casa y el ingreso en centros asistenciales. Los grupos de asesoramiento y apoyo también pueden ser beneficiosos.
Cuidar de sí mismos: los cuidadores han de recordar que tienen que cuidarse a sí mismos. No deben renunciar a sus amigos, sus pasatiempos y sus actividades.
Problemas del enfermo terminal
Antes de que los afectados por demencia vascular se vean demasiado incapacitados, hay que tomar decisiones acerca de la atención médica y de las disposiciones de tipo económico y legal. Estas decisiones se conocen como voluntades anticipadas o testamento vital. Se debe asignar a una persona legalmente autorizada para tomar las decisiones de tratamiento en nombre del afectado (apoderado para cuidados médicos). Los afectados deben comentar sus deseos sobre la atención médica que quieren recibir con el apoderado y con su médico. Es mejor hablar estos aspectos con todos los interesados antes de que sea necesario tomar las decisiones.
A medida que la demencia vascular avanza, el tratamiento se orienta a procurar la comodidad del afectado más que a intentar prolongarle la vida.
Más información
El siguiente recurso en inglés puede ser útil. Tenga en cuenta que el Manual no es responsable del contenido de este recurso.
National Institute of Neurological Disorders and Stroke's Dementia Information Page (Instituto Nacional para los Trastornos Neurológicos y Página de Información sobre la Demencia asociada a un Accidente Cerebrovascular): información sobre los tratamientos y el pronóstico para las personas con demencia y los vínculos con los ensayos clínicos.