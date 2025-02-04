A diferencia de otras demencias (que tienden a progresar de forma continua), la demencia vascular puede progresar por pasos. Los síntomas empeoran de forma repentina, y a continuación se estabilizan o disminuyen un poco. Empeoran meses o años más tarde, al producirse otro accidente cerebrovascular. La demencia que resulta de múltiples pequeños accidentes cerebrovasculares generalmente progresa de manera más gradual que la relacionada con pocos accidentes cerebrovasculares grandes. Los accidentes cerebrovasculares pequeños pueden ser tan sutiles que la demencia parezca gradual y continua, en lugar de por pasos.

Los síntomas de la demencia vascular (pérdida de memoria, dificultad para planificar e iniciar acciones o tareas, pensamiento lento y tendencia a deambular) son similares a los de otras demencias. Sin embargo, comparada con la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular tiende a causar pérdida de memoria más tarde y a afectar la personalidad. La demencia vascular tiende a causar dificultades en los siguientes síntomas antes que la enfermedad de Alzheimer.

Planificar, resolver problemas, manejar tareas complejas y usar el sentido común (lo que se denomina función ejecutiva)

Iniciación de acciones

El pensamiento puede percibirse notablemente lento.

En función del área del encéfalo afectada se producen síntomas distintos. Por lo general, algunos aspectos de la función mental no se modifican, ya que el accidente cerebrovascular destruye el tejido solo en una parte del cerebro. Así, los afectados son más conscientes de sus pérdidas y más propensos a deprimirse que en otros tipos de demencia.

A medida que se producen más accidentes cerebrovasculares y la demencia progresa, aparecen otros síntomas relacionados con dichos accidentes. Se produce un debilitamiento de un brazo o una pierna, o incluso parálisis. Se puede tener dificultad para hablar. Por ejemplo, se habla arrastrando las palabras. La vista se vuelve borrosa o se pierde parcialmente o por completo. Puede haber una pérdida de coordinación que se manifiesta en forma de inestabilidad al caminar. Los afectados pueden llorar o reír sin motivo aparente. Tienen dificultad para controlar la vejiga y, en consecuencia, incontinencia urinaria.

Las demencias vasculares hereditarias también alteran la función mental. La arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y la leucoencefalopatía (CADASIL) puede causar migrañas y/o accidentes cerebrovasculares. La arteriopatía cerebral autosómica recesiva con infartos subcorticales (CARASIL) puede causar pérdida de cabello, así como degeneración de las vértebras y de los discos que se encuentran entre ellas (espondilosis).

Aproximadamente 6 de cada 10 personas mueren durante los 5 años posteriores a la aparición de los síntomas. La muerte suele deberse a un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio.