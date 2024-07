Parálisis del tercer par craneal (nervio motor ocular común)

El ojo afectado gira ligeramente hacia fuera y hacia abajo cuando el ojo no afectado mira de frente, causando visión doble. El ojo afectado puede girar hacia adentro muy lentamente y puede moverse solo hacia el centro cuando mira hacia adentro. No puede moverse hacia arriba y hacia abajo. Como el tercer par craneal también eleva el párpado superior y controla las pupilas, el párpado se cae. La pupila puede ser normal o estar agrandada (dilatada) y es posible que no se contraiga en respuesta a la luz, como ocurre normalmente. Cuando la causa es la compresión del tercer par craneal, la pupila acostumbra a estar afectada. Cuando la pupila no está afectada, la causa suele ser un flujo insuficiente de sangre al nervio.

Algunos trastornos graves causantes de la parálisis empeoran, conduciendo a una situación grave y de riesgo vital. Por ejemplo, aparece de repente dolor de cabeza intenso, o la persona se siente cada vez más soñolienta o responde menos a los estímulos. En esos casos, la causa puede ser la rotura hemorrágica de un aneurisma o una hernia cerebral Las personas pueden entrar en coma. En estas personas, la dilatación de ambas pupilas y la falta de respuesta a la luz indicaría coma profundo y posiblemente muerte cerebral.