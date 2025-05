Alimentación y cáncer

Los antioxidantes, como las vitaminas C y E y el betacaroteno (vitamina A), forman parte de una alimentación equilibrada. Sin embargo, no se ha podido demostrar en ningún estudio que la ingestión de suplementos que contengan estos antioxidantes disminuya el riesgo de cáncer. Existen ciertos indicios de que tomar dosis altas de suplementos de betacaroteno o de vitamina E puede aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. ), forman parte de una alimentación equilibrada. Sin embargo, no se ha podido demostrar en ningún estudio que la ingestión de suplementos que contengan estos antioxidantes disminuya el riesgo de cáncer. Existen ciertos indicios de que tomar dosis altas de suplementos de betacaroteno o de vitamina E puede aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer.