Algunos problemas de salud impiden que su sangre se coagule lo suficiente. Incluso un pequeño daño a un vaso sanguíneo puede conducir a moretones y sangrado graves. Es posible que usted no tenga suficientes plaquetas o que no funcionen correctamente. O bien podría ser que usted no tuviera suficientes factores de coagulación. Algunos medicamentos afectan su capacidad para formar coágulos.