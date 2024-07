Un angioedema es la hinchazón de la cara, los labios, la lengua y la garganta causada por lo general por una reacción alérgica. No obstante, el angioedema puede estar causado por un problema determinado en su sistema inmunitario.

El angioedema hereditario es un problema del sistema inmunitario con el que se nace

El angioedema adquirido es un problema del sistema inmunitario causado por otra enfermedad o afección

El angioedema hereditario y el adquirido se asemejan al angioedema causado por una reacción alérgica, pero no producen prurito (no pican) y usted no presenta ronchas (placas cutáneas de color rojo elevadas y pruriginosas).

Sus labios, lengua y garganta pueden hincharse, lo que puede causarle problemas para respirar

Usted puede presentar malestar estomacal y vomitar

Los médicos pueden usar medicamentos para tratar y prevenir la hinchazón