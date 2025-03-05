La insulina se presenta en diferentes formas según la rapidez con que comienza a funcionar y su duración:

La insulina de acción rápida comienza a actuar entre 5 y 15 minutos después de su administración y dura aproximadamente 4 horas; usted puede inyectarse insulina de acción rápida justo antes de comer

La insulina regular comienza a actuar al cabo de 30 a 60 minutos y mantiene su efecto durante 6 a 8 horas

La insulina de acción intermedia comienza a actuar al cabo de 1 a 2 horas y dura aproximadamente un día

La insulina de acción prolongada tiene muy poco efecto durante las primeras horas pero dura de 20 a 36 horas

Usted puede tomar más de un tipo de insulina. Y puede tomar insulina una o varias veces al día. El tipo de insulina que usted toma y la frecuencia con que lo hace dependen de varios factores, entre ellos:

La sensibilidad de sus niveles de azúcar en sangre a los cambios en la dieta y la actividad

La frecuencia con la que usted está dispuesto a analizar su nivel de glucosa (azúcar) en sangre

La frecuencia con la que usted está dispuesto a tomar insulina

El grado de cumplimiento que usted puede alcanzar respecto a su rutina de dieta y ejercicio

Los médicos determinarán qué tipo de insulina funcionará mejor para usted. Algunas personas se administran la misma cantidad de insulina todos los días. Otras personas modifican la cantidad de insulina que toman diariamente según su dieta, su nivel de ejercicio y su concentración de azúcar en sangre. Su necesidad de insulina puede cambiar si usted adelgaza o engorda, modifica la cantidad de ejercicio físico que practica, sufre mucho estrés emocional o contrae una enfermedad o una infección.