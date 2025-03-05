La diabetes es una enfermedad de por vida en la que sus concentraciones de azúcar en la sangre (glucosa) son demasiado elevadas.
¿Por qué las personas con diabetes necesitan medicamentos?
Si su nivel de azúcar en sangre se mantiene elevado durante mucho tiempo, usted puede sufrir complicaciones graves de la diabetes. Si el hecho de controlar su dieta y hacer ejercicio regularmente no mantiene el azúcar en sangre bajo control, tendrá que tomar un medicamento. Los medicamentos que le receten dependerán del tipo de diabetes que usted tenga y de su nivel de azúcar en sangre.
Sin embargo, los medicamentos para la diabetes a veces hacen que su nivel de azúcar en sangre sea demasiado bajo. Una concentración baja de azúcar en sangre se denominahipoglucemia.
¿Qué es la insulina?
La insulina es una hormona natural producida por el páncreas que reduce su concentración de azúcar en sangre. La insulina también se comercializa en forma de medicamento que usted puede ingerir. La mayoría de las personas que necesitan tomar insulina lo hacen mediante inyección. Se puede tomar una nueva forma de insulina a través de un inhalador.
¿Debo tomar insulina?
Si usted sufre diabetes tipo 1, debe tomar insulina. En la diabetes tipo 1, su cuerpo no produce insulina.
Si tiene diabetes tipo 2, probablemente no tenga que tomar insulina a menos que otros medicamentos no controlen adecuadamente su nivel de azúcar en sangre.
¿Qué tipos de insulina puedo emplear?
La insulina se presenta en diferentes formas según la rapidez con que comienza a funcionar y su duración:
La insulina de acción rápida comienza a actuar entre 5 y 15 minutos después de su administración y dura aproximadamente 4 horas; usted puede inyectarse insulina de acción rápida justo antes de comercomienza a actuar entre 5 y 15 minutos después de su administración y dura aproximadamente 4 horas; usted puede inyectarse insulina de acción rápida justo antes de comer
La insulina regular comienza a actuar al cabo de 30 a 60 minutos y mantiene su efecto durante 6 a 8 horas
La insulina de acción intermedia comienza a actuar al cabo de 1 a 2 horas y dura aproximadamente un día
La insulina de acción prolongada tiene muy poco efecto durante las primeras horas pero dura de 20 a 36 horas
Usted puede tomar más de un tipo de insulina. Y puede tomar insulina una o varias veces al día. El tipo de insulina que usted toma y la frecuencia con que lo hace dependen de varios factores, entre ellos:una o varias veces al día. El tipo de insulina que usted toma y la frecuencia con que lo hace dependen de varios factores, entre ellos:
La sensibilidad de sus niveles de azúcar en sangre a los cambios en la dieta y la actividad
La frecuencia con la que usted está dispuesto a analizar su nivel de glucosa (azúcar) en sangre
La frecuencia con la que usted está dispuesto a tomar insulina
El grado de cumplimiento que usted puede alcanzar respecto a su rutina de dieta y ejercicio
Los médicos determinarán qué tipo de insulina funcionará mejor para usted. Algunas personas se administran la misma cantidad de insulina todos los días. Otras personas modifican la cantidad de insulina que toman diariamente según su dieta, su nivel de ejercicio y su concentración de azúcar en sangre. Su necesidad de insulina puede cambiar si usted adelgaza o engorda, modifica la cantidad de ejercicio físico que practica, sufre mucho estrés emocional o contrae una enfermedad o una infección.
¿Cómo tomo la insulina?
En la mayoría de los casos, tomará insulina en forma de inyección debajo de su piel. Existen diferentes maneras de administrar inyecciones de insulina:
Una jeringa de insulina que usted llena con un frasco de insulina
Una pluma de insulina (un dispositivo que contiene varias dosis de insulina) la pluma tiene un dial que usted gira para ajustar la dosis de insulina y un botón que usted pulsa para inyectar la insulina
Una bomba de insulina (un dispositivo alimentado con pilas que bombea insulina a través de una pequeña aguja insertada debajo de la piel)(un dispositivo alimentado con pilas que bombea insulina a través de una pequeña aguja insertada debajo de la piel)
Las formas menos frecuentes de tomar insulina son:
Un dispositivo inhalador que le permite inhalar la insulina
Un dispositivo de bomba de aire que difunde la insulina debajo de la piel
¿Qué problemas puede causar la insulina?
Si está tomando demasiada insulina o no come regularmente, su nivel de azúcar en sangre puede bajar demasiado (hipoglucemia).
Con el tiempo, su cuerpo puede volverse resistente a la insulina. Esto significa que su cuerpo puede necesitar cada vez más insulina para conseguir el mismo resultado.
Además, en el lugar donde usted se pone la inyección pueden aparecer problemas, como:
Reacción alérgica que causa dolor, ardor, enrojecimiento, picor e hinchazón
Depósitos de grasa, que hacen que su piel tenga un aspecto grumoso
Hoyuelos en la piel
Puede evitar la mayoría de estos problemas poniéndose las inyecciones en diferentes lugares de su cuerpo.
¿Qué otros medicamentos se emplean para tratar la diabetes?
Además de la insulina, se emplean otros muchos tipos de medicamentos para controlar el azúcar en sangre en personas con diabetes. Algunos se toman por vía oral y otros a través de inyección. Algunas veces usted necesita más de un medicamento o necesita tomar insulina junto con estos medicamentos. Los médicos eligen los medicamentos adecuados para su diabetes a fin de que su nivel de azúcar en sangre esté controlado pero no esté reducido en exceso.
Los medicamentos para la diabetes funcionan de diferentes maneras para controlar su nivel de glucosa en sangre:
Estimulan el páncreas (el órgano abdominal donde se produce la insulina) para que extraiga más insulina del propio organismo
Evitan que el hígado libere azúcar en el torrente sanguíneo
Evitan que el estómago y los intestinos dejen entrar el azúcar de los alimentos en el torrente sanguíneo
Los medicamentos para la diabetes pueden causar hipoglucemia y otros efectos adversos. Hable con su médico para saber qué buscar.
Cuando usted toma insulina u otros medicamentos para la diabetes, es importante que controle el nivel de azúcar en sangre con frecuencia y consulte a su médico para:
Revisar su concentración de hemoglobina A1C para asegurarse de que su diabetes está bajo control
Revisar sus medicamentos y realizar los cambios necesarios
Controlar la presencia de complicaciones de la diabetes