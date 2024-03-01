skip to main content
Datos clave
DATOS CLAVE

Resistencia a la arginina vasopresina

(Diabetes insípida nefrogénica)

PorThe Manual's Editorial Staff
Revisado/Modificado Modificado mar 2024
Obtenga los detalles completos

¿Qué es la resistencia a la arginina vasopresina?

La resistencia a la arginina vasopresina (anteriormente conocida como diabetes insípida nefrogénica) es un problema renal que le hace orinar (hacer pipí) en exceso y luego le provoca sed.

Normalmente, sus riñones equilibran la concentración de agua corporal para que usted tenga la cantidad justa (balance hídrico). Con la resistencia a la arginina vasopresina, su cuerpo pierde demasiada agua a través de la micción.

  • La resistencia a la arginina vasopresina puede comenzar poco después del nacimiento, o usted puede desarrollarla más tarde

  • Usted orina de forma abundante, de 1 a 6 galones (casi 4 a 24 litros) de orina al día

  • Como usted hace mucho pipí, tiene sed y bebe mucho

  • Orinar y beber tanto rompe el equilibrio de sales y minerales (electrólitos) de su cuerpo

  • Usted puede llegar a estar muy seco (deshidratado)

  • Los médicos se aseguran de que usted beba suficiente agua y no ingiera demasiada sal o proteínas

  • A veces, los medicamentos pueden ayudar

Qué causa la resistencia a la arginina vasopresina?

La resistencia a la arginina vasopresina ocurre cuando sus riñones dejan de responder a una hormona llamada vasopresina. La vasopresina indica a sus riñones que retengan el agua y que no orinen tanto. Si sus riñones dejan de responder a la vasopresina, usted hace pipí en exceso.

Las causas de la resistencia a la arginina vasopresina son:

¿Cuáles son los síntomas de la resistencia a la arginina vasopresina?

Los síntomas de la resistencia a la arginina vasopresina son:

  • Sentirse muy sediento

  • Orinar mucho (hasta 6 galones [24 litros] al día)

En un determinado tipo de resistencia a la arginina vasopresina, los síntomas pueden comenzar poco después del nacimiento. Los bebés pueden llegar a estar muy deshidratados y presentar síntomas como:

  • Fiebre

  • Vómito

  • Convulsiones

¿Cómo pueden saber los médicos si tengo una resistencia a la arginina vasopresina?

Los médicos sospechan resistencia a la arginina vasopresina si usted bebe y orina mucho. Para confirmar el diagnóstico solicitarán:

  • Análisis de sangre

  • Análisis de orina

A veces, los médicos hacen una prueba de restricción hídrica.

¿Cómo tratan los médicos la resistencia a la arginina vasopresina?

Para tratar la resistencia a la arginina vasopresina, los médicos le indicarán que:

  • Beba agua tan pronto como tenga sed: los bebés, los niños y los adultos mayores con resistencia a la arginina vasopresina deben recibir agua a menudo

  • Coma alimentos bajos en sal y proteínas

  • A veces, le prescribirán medicamentos que ayudan a sus riñones a reabsorber sodio y agua para que pueda orinar menos

