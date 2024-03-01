¿Qué es la resistencia a la

¿Qué es la resistencia a la arginina vasopresina ?

La resistencia a la arginina vasopresina (anteriormente conocida como diabetes insípida nefrogénica) es un problema renal que le hace orinar (hacer pipí) en exceso y luego le provoca sed.

Normalmente, sus riñones equilibran la concentración de agua corporal para que usted tenga la cantidad justa (balance hídrico). Con la resistencia a la arginina vasopresina, su cuerpo pierde demasiada agua a través de la micción.