¿Qué es la resistencia a la arginina vasopresina?
La resistencia a la arginina vasopresina (anteriormente conocida como diabetes insípida nefrogénica) es un problema renal que le hace orinar (hacer pipí) en exceso y luego le provoca sed.
Normalmente, sus riñones equilibran la concentración de agua corporal para que usted tenga la cantidad justa (balance hídrico). Con la resistencia a la arginina vasopresina, su cuerpo pierde demasiada agua a través de la micción.
La resistencia a la arginina vasopresina puede comenzar poco después del nacimiento, o usted puede desarrollarla más tarde
Usted orina de forma abundante, de 1 a 6 galones (casi 4 a 24 litros) de orina al día
Como usted hace mucho pipí, tiene sed y bebe mucho
Orinar y beber tanto rompe el equilibrio de sales y minerales (electrólitos) de su cuerpo
Usted puede llegar a estar muy seco (deshidratado)
Los médicos se aseguran de que usted beba suficiente agua y no ingiera demasiada sal o proteínas
A veces, los medicamentos pueden ayudar
Qué causa la resistencia a la arginina vasopresina?
La resistencia a la arginina vasopresina ocurre cuando sus riñones dejan de responder a una hormona llamada vasopresina. La vasopresina indica a sus riñones que retengan el agua y que no orinen tanto. Si sus riñones dejan de responder a la vasopresina, usted hace pipí en exceso.
Las causas de la resistencia a la arginina vasopresina son:
Un problema genético congénito de nacimiento
Tomar ciertos medicamentos, como el litio
Problemas que afectan sus riñones, como enfermedad renal poliquística, anemia de células falciformes o síndrome de Sjögren
¿Cuáles son los síntomas de la resistencia a la arginina vasopresina?
Los síntomas de la resistencia a la arginina vasopresina son:
Sentirse muy sediento
Orinar mucho (hasta 6 galones [24 litros] al día)
En un determinado tipo de resistencia a la arginina vasopresina, los síntomas pueden comenzar poco después del nacimiento. Los bebés pueden llegar a estar muy deshidratados y presentar síntomas como:
Fiebre
Vómito
Convulsiones
¿Cómo pueden saber los médicos si tengo una resistencia a la arginina vasopresina?
Los médicos sospechan resistencia a la arginina vasopresina si usted bebe y orina mucho. Para confirmar el diagnóstico solicitarán:
Análisis de sangre
Análisis de orina
A veces, los médicos hacen una prueba de restricción hídrica.
¿Cómo tratan los médicos la resistencia a la arginina vasopresina?
Para tratar la resistencia a la arginina vasopresina, los médicos le indicarán que:
Beba agua tan pronto como tenga sed: los bebés, los niños y los adultos mayores con resistencia a la arginina vasopresina deben recibir agua a menudo
Coma alimentos bajos en sal y proteínas
A veces, le prescribirán medicamentos que ayudan a sus riñones a reabsorber sodio y agua para que pueda orinar menos