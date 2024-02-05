¿Qué es una vejiga neurógena?
Su vejiga es el lugar donde se almacena su orina hasta que usted está listo para orinar (hacer pipí).
La vejiga neurógena es la falta de control de la vejiga causada por problemas en los nervios que van a la vejiga.
Su vejiga puede llenarse y desbordarse de manera que la orina gotea
Usted puede sentir la necesidad de orinar incluso cuando su vejiga no está llena
Los médicos a menudo le vacían la vejiga con un catéter varias veces al día.
A veces los medicamentos son beneficiosos
Recibir tratamiento de inmediato ayuda a prevenir el daño renal
Algunos problemas neurológicos impiden que los músculos de su vejiga se contraigan normalmente. Entonces, su vejiga se llena de orina y usted pierde orina. Cuando usted orina, su vejiga no se vacía por completo.
Otros problemas neurológicos hacen que los músculos de la vejiga se contraigan demasiado o en el momento equivocado. En ese caso usted puede orinar con demasiada frecuencia y a veces cuando no lo desea.
¿Cuál es la causa de la vejiga neurógena?
Las causas son:
Daño o lesiones de la médula espinal
Esclerosis lateral amiotrófica (a menudo llamada enfermedad Lou Gehrig)
Neuropatía diabética (daño en sus nervios causado por la diabetes)
Lesión neurológica causada por cirugía pélvica
¿Cuáles son los síntomas de la vejiga neurógena?
El síntoma principal es no poder controlar cuándo orina (incontinencia). Si usted presenta vejiga neurógena puede orinar constantemente en pequeñas cantidades.
Otros síntomas incluyen:
Necesidad de orinar a menudo y de forma urgente, incluso por la noche
En los hombres, disfunción eréctil
La vejiga neurógena aumenta su riesgo de:
Problemas renales provocados por la orina que regresa a los riñones
¿Cómo saben los médicos si tengo vejiga neurógena?
El médico sospecha vejiga neurógena si usted está teniendo problemas para controlar la micción. Emplearán ultrasonidos o un catéter para medir la cantidad de orina que aún queda en su vejiga después de orinar. Los médicos también pueden solicitar pruebas tales como:
Ecografía de sus vías urinarias para buscar daño renal
Análisis de sangre para comprobar la funcionalidad renal
Si parece que usted presenta vejiga neurógena, los médicos pueden solicitar pruebas de vejiga más especializadas.
¿Cómo tratan los médicos la vejiga neurógena?
Si su vejiga se llena y no se vacía correctamente, los médicos le indicarán que:
Use un catéter para vaciar su vejiga varias veces al día
El catéter deja salir toda la orina. Usted emplea el catéter antes de que su vejiga se llene tanto que pierda orina. Los médicos prefieren no dejar puesto un catéter todo el tiempo. Es mejor ponerlo y luego sacarlo inmediatamente después de vaciar la orina.
Si su vejiga se contrae en el momento equivocado, los médicos pueden prescribir:
Medicamentos
Entrenamiento de la vejiga y técnicas de relajación
Los médicos le indicarán que tome muchos líquidos durante el día para que no se formen cálculos renales.
Comprobarán que sus riñones estén funcionando bien.