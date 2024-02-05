Su vejiga es el lugar donde se almacena su orina hasta que usted está listo para orinar (hacer pipí).

La vejiga neurógena es la falta de control de la vejiga causada por problemas en los nervios que van a la vejiga.

Su vejiga puede llenarse y desbordarse de manera que la orina gotea

Usted puede sentir la necesidad de orinar incluso cuando su vejiga no está llena

Los médicos a menudo le vacían la vejiga con un catéter varias veces al día.

A veces los medicamentos son beneficiosos

Recibir tratamiento de inmediato ayuda a prevenir el daño renal

Algunos problemas neurológicos impiden que los músculos de su vejiga se contraigan normalmente. Entonces, su vejiga se llena de orina y usted pierde orina. Cuando usted orina, su vejiga no se vacía por completo.

Otros problemas neurológicos hacen que los músculos de la vejiga se contraigan demasiado o en el momento equivocado. En ese caso usted puede orinar con demasiada frecuencia y a veces cuando no lo desea.