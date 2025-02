Si su cáncer se ha diseminado fuera de su próstata, los médicos no practican una intervención quirúrgica ni aplican radioterapia curativa. El motivo es que estos tratamientos no combaten el cáncer fuera de la próstata, por lo que no vale la pena sufrir sus efectos adversos. Sin embargo, los médicos administrarán tratamientos para ralentizar el cáncer y aliviar sus síntomas. Estos tratamientos son:

Terapia hormonal para bloquear los efectos de la testosterona, una hormona que contribuye al crecimiento del cáncer de próstata

Radioterapia para aliviar el dolor óseo

Quimioterapia para frenar el crecimiento del cáncer

Medicamentos para fortalecer sus huesos

Con independencia de la elección que tomen usted y su equipo médico, por lo general le revisarán sus niveles de PSA de 1 a 3 veces cada año durante el resto de su vida.