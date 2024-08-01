skip to main content
DATOS CLAVE

Trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva

PorThe Manual's Editorial Staff
Revisado/Modificado Modificado ago 2024
Su personalidad es su forma única de pensar, comprender, reaccionar y relacionarse con las personas.

Un trastorno de la personalidad no es solo una personalidad inusual. Se produce cuando sus rasgos de personalidad causan problemas importantes en su vida o impiden que se relacione normalmente con los demás.

¿Qué es el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva?

El trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva es:

  • Un patrón que consiste en la necesidad de que las cosas estén ordenadas y perfectas y se hagan de una manera determinada

Las personas con trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva a menudo:

  • Tienen un interés inusual en las reglas, los horarios y las listas

  • Se centran en ser cuidadosas y ordenadas

  • Se obstinan en controlarlo todo y en planificarlo todo

  • Son inflexibles y no les gustan los cambios

  • Se centran en los detalles en lugar de centrarse en lo que es importante

  • Se resisten a obtener ayuda de los demás

  • Son muy rígidos en sus valores y no hacen excepciones

A mucha gente le gusta llevar una vida ordenada y se fija en los detalles. Sin embargo, este tipo de comportamiento puede convertirse en un trastorno cuando el exceso de planificación e inflexibilidad afecta a las relaciones o impide que las personas finalicen las tareas normales.

Las personas con trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva a menudo también tienen depresión o bien abusar del alcohol.

El trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva es diferente del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). El trastorno obsesivo-compulsivo comporta pensamientos indeseados y acciones repetidas que preocupan a la persona que sufre el trastorno. En el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, las personas no están preocupadas porque creen que sus hábitos les ayudan a alcanzar sus objetivos.

¿Qué causa el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva?

El trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva está causado probablemente por rasgos hereditarios, como el perfeccionismo.

¿Cómo tratan los médicos el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva?

Los médicos tratan el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva con:

  • Terapia

  • A veces, medicamentos antidepresivos

