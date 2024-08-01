¿Qué es el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva?

El trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva es:

Un patrón que consiste en la necesidad de que las cosas estén ordenadas y perfectas y se hagan de una manera determinada

Las personas con trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva a menudo:

Tienen un interés inusual en las reglas, los horarios y las listas

Se centran en ser cuidadosas y ordenadas

Se obstinan en controlarlo todo y en planificarlo todo

Son inflexibles y no les gustan los cambios

Se centran en los detalles en lugar de centrarse en lo que es importante

Se resisten a obtener ayuda de los demás

Son muy rígidos en sus valores y no hacen excepciones

A mucha gente le gusta llevar una vida ordenada y se fija en los detalles. Sin embargo, este tipo de comportamiento puede convertirse en un trastorno cuando el exceso de planificación e inflexibilidad afecta a las relaciones o impide que las personas finalicen las tareas normales.

Las personas con trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva a menudo también tienen depresión o bien abusar del alcohol.

El trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva es diferente del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). El trastorno obsesivo-compulsivo comporta pensamientos indeseados y acciones repetidas que preocupan a la persona que sufre el trastorno. En el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, las personas no están preocupadas porque creen que sus hábitos les ayudan a alcanzar sus objetivos.