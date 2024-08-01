Su personalidad es su forma única de pensar, comprender, reaccionar y relacionarse con las personas.
Un trastorno de la personalidad no es solo una personalidad inusual. Se produce cuando sus rasgos de personalidad causan problemas importantes en su vida o impiden que se relacione normalmente con los demás.
¿Qué es el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva?
El trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva es:
Un patrón que consiste en la necesidad de que las cosas estén ordenadas y perfectas y se hagan de una manera determinada
Las personas con trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva a menudo:
Tienen un interés inusual en las reglas, los horarios y las listas
Se centran en ser cuidadosas y ordenadas
Se obstinan en controlarlo todo y en planificarlo todo
Son inflexibles y no les gustan los cambios
Se centran en los detalles en lugar de centrarse en lo que es importante
Se resisten a obtener ayuda de los demás
Son muy rígidos en sus valores y no hacen excepciones
A mucha gente le gusta llevar una vida ordenada y se fija en los detalles. Sin embargo, este tipo de comportamiento puede convertirse en un trastorno cuando el exceso de planificación e inflexibilidad afecta a las relaciones o impide que las personas finalicen las tareas normales.
Las personas con trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva a menudo también tienen depresión o bien abusar del alcohol.
El trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva es diferente del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). El trastorno obsesivo-compulsivo comporta pensamientos indeseados y acciones repetidas que preocupan a la persona que sufre el trastorno. En el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, las personas no están preocupadas porque creen que sus hábitos les ayudan a alcanzar sus objetivos.
¿Qué causa el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva?
El trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva está causado probablemente por rasgos hereditarios, como el perfeccionismo.
¿Cómo tratan los médicos el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva?
Los médicos tratan el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva con:
Terapia
A veces, medicamentos antidepresivos