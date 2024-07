Las personas afectadas no suelen darse cuenta de que tienen un trastorno de personalidad. A menudo no demandan ayuda ellas mismas. En cambio, los amigos, la familia o una agencia social pueden recomendarles que reciban ayuda cuando su comportamiento cause problemas.

Para confirmar el diagnóstico, por regla general los médicos intentan hablar con los familiares de la persona afectada. Una vez que obtienen la imagen completa, pueden ver qué trastorno de personalidad tiene la persona.