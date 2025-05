Las obsesiones son pensamientos que usted no puede eliminar de su mente, aun queriendo. Pueden ser preocupaciones, ideas, imágenes o impulsos para hacer algo. El hecho de tener una obsesión suele hacer que usted se sienta ansioso e incómodo.

Una compulsión es una necesidad imperiosa de hacer algo una y otra vez, aunque no quiera o piense que no debería hacerlo. Una compulsión implica a menudo hacer algo que alivie la ansiedad de una obsesión. Por ejemplo, si usted está obsesionado con los gérmenes puede sentirse compelido a lavarse las manos muchas veces al día, aunque no estén sucias.

El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es un trastorno mental que incluye obsesiones, compulsiones o ambas.