La autolesión no suicida consiste en lastimarse a propósito, sin tratar de suicidarse. Por ejemplo, si usted se hace un corte para lastimarse pero no para suicidarse, eso se llama una autolesión no suicida: no se trata de un intento de suicidio. Los ejemplos más frecuentes de autolesión no suicida son:

Cortarse o apuñalarse la piel con un objeto afilado (por ejemplo, cuchillo, cuchilla de afeitar, aguja)

Quemarse la piel (generalmente con un cigarrillo)

Lesión autolítica no suicida:

Por lo general esta conducta comienza a principios de la adolescencia y se interrumpe a principios de la edad adulta

Afecta por igual a niños y niñas

Es más frecuente en personas que sufren trastorno límite de la personalidad, trastornos de la conducta alimentaria o problemas de adicción

A menudo se hace en partes visibles del cuerpo, como los antebrazos

Las autolesiones no suicidas deben tomarse en serio. Las personas que se lesionan a propósito a menudo lo vuelven a hacer y es más probable que intenten suicidarse o se suiciden.

En Estados Unidos, llame o envíe un mensaje de texto al 988 para comunicarse con un consejero capacitado en el 988 Suicide & Crisis Lifeline (línea vital para suicidio y crisis) (o chatee en línea en 988lifeline.org) si:

Usted (o una persona que usted conoce) necesita apoyo para una crisis suicida, de salud mental o de consumo de sustancias

La llamada al 988 es gratuita, confidencial y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Usted tiene la opción de permanecer en el anonimato si así lo desea. Si es necesario, un consejero de crisis capacitado proporciona apoyo y comparte recursos.

En Estados Unidos, el teléfono 988 Suicide & Crisis Lifeline (Línea vital para suicidio y crisis) ofrece servicios de llamadas en caso de crisis vitales en los idiomas inglés y español y utiliza servicios de traducción para más de 250 idiomas adicionales. El texto y el chat solo están disponibles actualmente en inglés.