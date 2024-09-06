¿Qué es un trastorno de ansiedad?

¿Qué es un trastorno de ansiedad?

La ansiedad consiste en estar preocupado o nervioso. La ansiedad con frecuencia es normal. Por ejemplo, muchas personas sienten ansiedad cuando tienen problemas monetarios, problemas en el trabajo o dificultades familiares.

Sin embargo, usted puede sufrir un trastorno de ansiedad si:

Usted está ansioso durante la mayor parte del tiempo, incluso cuando no tiene problemas o los problemas no son graves

La ansiedad es tan grave que afecta a su vida

Tener un poco de ansiedad puede ayudarle a concentrarse, pero un exceso de ansiedad dificulta hacer bien las cosas.