DATOS CLAVE

Introducción a los trastornos de ansiedad

PorThe Manual's Editorial Staff
Revisado/Modificado Modificado sept 2024
¿Qué es un trastorno de ansiedad?

La ansiedad consiste en estar preocupado o nervioso. La ansiedad con frecuencia es normal. Por ejemplo, muchas personas sienten ansiedad cuando tienen problemas monetarios, problemas en el trabajo o dificultades familiares.

Sin embargo, usted puede sufrir un trastorno de ansiedad si:

  • Usted está ansioso durante la mayor parte del tiempo, incluso cuando no tiene problemas o los problemas no son graves

  • La ansiedad es tan grave que afecta a su vida

Tener un poco de ansiedad puede ayudarle a concentrarse, pero un exceso de ansiedad dificulta hacer bien las cosas.

  • Además de ansiedad, usted puede sentir dificultad para respirar, mareos, sudor y taquicardia.

  • Algunos problemas médicos pueden causar ansiedad (por ejemplo, cardiopatías, problemas pulmonares o una glándula tiroidea hiperactiva)

  • Muchos fármacos y drogas pueden causar o empeorar la ansiedad (por ejemplo, anfetaminas, cafeína, cocaína y corticoesteroides)

  • Las personas con ansiedad presentan un riesgo más elevado de depresión que el resto de la población

  • Los médicos tratan los trastornos por ansiedad con medicamentos y terapia

¿Cuál es la causa de un trastorno de ansiedad?

Los médicos no saben a ciencia cierta qué es lo que causa la ansiedad, pero las situaciones siguientes la hacen más probable:

  • Antecedentes familiares de ansiedad (es hereditaria)

  • Evento de la vida estresante, como un desastre natural o la ruptura de una relación

  • Determinados problemas graves de salud, como el asma

  • Consumir ciertas sustancias, como el alcohol

¿Cuáles son los síntomas de un trastorno de ansiedad?

Los síntomas son:

  • Preocupación, miedo o pánico

  • Problemas para respirar, mareos y taquicardia

¿Cómo pueden saber los médicos si sufro un trastorno de ansiedad?

Los médicos le examinan y le formulan preguntas acerca de sus síntomas. Los médicos consideran otros trastornos y enfermedades que provocan signos y síntomas similares a la ansiedad. En ausencia de otra causa, los médicos establecen un diagnóstico de trastorno de ansiedad si su ansiedad:

  • Es preocupante

  • Afecta a su capacidad para realizar tareas y actividades diarias

  • Se ha prolongado durante mucho tiempo o sigue regresando

¿Cómo tratan los médicos los trastornos de ansiedad?

Si su ansiedad está causada o empeorada por un problema médico o por consumo de sustancias, los médicos tratarán dichas condiciones.

Los médicos tratan los trastornos de ansiedad con:

  • Terapia

  • Medicamentos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS)

