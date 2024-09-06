¿Qué es un trastorno de ansiedad?
La ansiedad consiste en estar preocupado o nervioso. La ansiedad con frecuencia es normal. Por ejemplo, muchas personas sienten ansiedad cuando tienen problemas monetarios, problemas en el trabajo o dificultades familiares.
Sin embargo, usted puede sufrir un trastorno de ansiedad si:
Usted está ansioso durante la mayor parte del tiempo, incluso cuando no tiene problemas o los problemas no son graves
La ansiedad es tan grave que afecta a su vida
Tener un poco de ansiedad puede ayudarle a concentrarse, pero un exceso de ansiedad dificulta hacer bien las cosas.
Además de ansiedad, usted puede sentir dificultad para respirar, mareos, sudor y taquicardia.
Algunos problemas médicos pueden causar ansiedad (por ejemplo, cardiopatías, problemas pulmonares o una glándula tiroidea hiperactiva)
Muchos fármacos y drogas pueden causar o empeorar la ansiedad (por ejemplo, anfetaminas, cafeína, cocaína y corticoesteroides)
Las personas con ansiedad presentan un riesgo más elevado de depresión que el resto de la población
Los médicos tratan los trastornos por ansiedad con medicamentos y terapia
¿Cuál es la causa de un trastorno de ansiedad?
Los médicos no saben a ciencia cierta qué es lo que causa la ansiedad, pero las situaciones siguientes la hacen más probable:
¿Cuáles son los síntomas de un trastorno de ansiedad?
Los síntomas son:
Preocupación, miedo o pánico
Problemas para respirar, mareos y taquicardia
¿Cómo pueden saber los médicos si sufro un trastorno de ansiedad?
Los médicos le examinan y le formulan preguntas acerca de sus síntomas. Los médicos consideran otros trastornos y enfermedades que provocan signos y síntomas similares a la ansiedad. En ausencia de otra causa, los médicos establecen un diagnóstico de trastorno de ansiedad si su ansiedad:
Es preocupante
Afecta a su capacidad para realizar tareas y actividades diarias
Se ha prolongado durante mucho tiempo o sigue regresando
¿Cómo tratan los médicos los trastornos de ansiedad?
Si su ansiedad está causada o empeorada por un problema médico o por consumo de sustancias, los médicos tratarán dichas condiciones.
Los médicos tratan los trastornos de ansiedad con:
Terapia
Medicamentos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS)