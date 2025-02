Acuda a su médico de inmediato si tiene dolor cervical y cualquiera de estos signos de alarma:

Pérdida de fuerza en el cuello o en uno o ambos brazos o piernas

Entumecimiento en uno o ambos brazos o piernas

Fiebre

Sudoración nocturna

Dolor de cabeza (cefaleas)

Cansancio o confusión

Molestias en el tórax o una sensación de que no puede respirar

Dolor que aparece o empeora cuando usted practica ejercicio

Problemas para tragar

Acuda a su médico en un plazo máximo de un día si usted sufre dolor cervical intenso que no se alivia con medicamentos, como el acetaminofeno (paracetamol) o un fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE). Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) incluyen el ibuprofeno y el naproxeno, entre otros

Si tiene dolor en el cuello sin signos de alarma, puede esperar unos días o llamar a su médico para hablar sobre la prontitud con que debe ser atendido.