Inicialmente, la mayoría de las personas con pitiriasis rosada desarrollan una gran placa escamosa llamada placa heráldica (flecha) y, al cabo de 1 o 2 semanas, pueden aparecer placas más pequeñas de color tostado o rosado en el tronco, los brazos y las piernas.

Imagen cortesía de la Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.