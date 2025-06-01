¿Qué es la dermatitis de contacto?
El término dermatitis es un término general para la irritación y la inflamación frecuentes de la piel.
Imagen proporcionada por Thomas Habif, MD.
La dermatitis de contacto es una erupción cutánea originada por el contacto con algo que provoca una reacción en la piel. La sustancia puede irritar la piel (dermatitis de contacto irritante) o provocar una reacción alérgica (dermatitis de contacto alérgica).
Miles de sustancias pueden producir dermatitis de contacto irritante o dermatitis de contacto alérgica
La dermatitis de contacto puede comenzar en cualquier momento de su vida
Si usted desarrolla dermatitis de contacto al tocar una cosa determinada una vez, probablemente siempre la desarrollará cuando toque esa cosa
La mejor manera de tratar la dermatitis de contacto es evitar tocar lo que la causa
La dermatitis de contacto puede tardar hasta 3 semanas en desaparecer
El hecho de tocar el sarpullido no lo contagiará a otra persona
¿Qué causa la dermatitis de contacto?
La dermatitis de contacto irritativa está causada por sustancias que irritan su piel cuando las toca, como:
Productos químicos, tales como desatascadores y quitaesmaltes de uñas
Ciertos cosméticos, desodorantes y jabones
Alcohol isopropílico (alcohol para frotar)
Disolventes y blanqueantes fuertes
Ciertas plantas, como las poinsettias (flores de pascua) y las pimientas
Algunas veces líquidos corporales, como la orina y la saliva
Algunas personas son más sensibles que otras a las sustancias irritantes.
La dermatitis alérgica de contacto se produce cuando su sistema inmunitario reacciona ante una sustancia que ha entrado en contacto con su piel. Usted puede convertirse en alérgico a muchas cosas diferentes, pero las causas más habituales de la dermatitis de contacto alérgica son:
Ciertas plantas, como la hiedra venenosa
Goma, incluyendo el látex
Antibióticos y otros medicamentos aplicados sobre la piel
Perfumes y colonias
Conservantes alimentarios
Algunos metales, como el níquel y el cobalto
A veces usted desarrolla dermatitis de contacto cuando la luz del sol incide sobre la piel y en ésta hay algunas cosas como:
Protectores solares
Lociones para después del afeitado
Ciertos perfumes
Ciertos antibióticos que usted se aplica sobre la piel
Alquitrán de hulla
Aceites
Plantas
Ciertos aerosoles, como los insecticidas
¿Cuáles son los síntomas de la dermatitis de contacto?
Los síntomas son:
Picor y, algunas veces, ardor o dolor
Sarpullido rojo, a veces con bultos o pequeñas ampollas
Piel seca, escamosa o agrietada si ha tenido dermatitis de contacto durante mucho tiempo
Más enrojecimiento, supuración e inflamación si la piel se infecta
¿Cómo pueden saber los médicos si tengo dermatitis de contacto?
Los médicos suelen saber si usted tiene dermatitis de contacto observando su erupción. Sin embargo, puede ser difícil saber exactamente qué sustancia ha causado la reacción.
Si usted no sabe la causa de su erupción, su médico puede hacer pruebas para averiguarla. Estas pueden ser pruebas cutáneas de parches. En las pruebas cutáneas de parches, su médico aplica pequeñas cantidades de diferentes sustancias en su piel para ver si causan dermatitis de contacto.
¿Cómo tratan los médicos la dermatitis de contacto?
Los médicos tratan la dermatitis de contacto asegurándose en primer lugar de que usted no tenga más contacto con la sustancia que ha causado la erupción cutánea. Una vez desaparece la sustancia, la erupción remite por sí sola.
El prurito (picor) y las ampollas se pueden aliviar con:
Cremas con corticoesteroides
Pastillas de antihistamínicos
La aplicación de un trapo empapado en agua fría o en acetato de aluminio (solución Burow) sobre la erupción varias veces al díaLa aplicación de un trapo empapado en agua fría o en acetato de aluminio (solución Burow) sobre la erupción varias veces al día
Baños fríos con avena coloidal añadida (un producto hecho de avena finamente molida)
Antibióticos si la piel se infecta
Si la dermatitis de contacto es grave, corticoesteroides por vía oral (por boca) y medicamentos que ralentizan el sistema inmunitario
Las píldoras antihistamínicas pueden hacer que se adormezca, sobre todo si usted es mayor. Tenga cuidado al tomarlas si tiene que conducir o usar herramientas eléctricas.
Existen varias cremas para aliviar el prurito (picor) que usted puede comprar sin receta médica. Las cremas antihistamínicas y las cremas anestésicas que contienen benzocaína causan a veces una reacción de la piel, motivo por el que los médicos, por lo general, prefieren que no las use.
¿Cómo puedo prevenir la dermatitis de contacto?
Evite el contacto con las sustancias que le irritan la piel o le provocan una reacción alérgica.
Si entra en contacto, lávese la piel con agua y jabón de inmediato. Si tiene que tocar la sustancia, use guantes, ropa o cremas de barrera que eviten que la sustancia entre en contacto con su piel.