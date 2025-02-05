Los síntomas incluyen protuberancias pequeñas, firmes y elevadas en forma de anillo que se forman en los pies, las piernas, las manos o los dedos de las manos. Las protuberancias pueden ser azuladas, amarillentas o del color de la piel. Pueden ser dolorosas al tacto.

Granuloma anular Imagen Foto proporcionada por Thomas Habif, MD.