¿Qué es el granuloma anular?
El granuloma anular es una reacción cutánea inofensiva que causa la aparición de protuberancias pequeñas, firmes y elevadas en la piel. Las protuberancias forman un anillo con piel normal o ligeramente hundida en el centro del mismo.
El granuloma anular es más frecuente en mujeres
Usted puede tener un solo anillo o varios
Por lo general, el granuloma anular se cura sin necesidad de tratamiento
¿Cuál es la causa del granuloma anular?
Los médicos desconocen la causa del granuloma anular. Puede que se trate de una reacción por parte de su sistema inmunitario.
¿Cuáles son los síntomas del granuloma anular?
Los síntomas incluyen protuberancias pequeñas, firmes y elevadas en forma de anillo que se forman en los pies, las piernas, las manos o los dedos de las manos. Las protuberancias pueden ser azuladas, amarillentas o del color de la piel. Pueden ser dolorosas al tacto.
Foto proporcionada por Thomas Habif, MD.
¿Cómo pueden saber los médicos si tengo granuloma anular?
Los médicos pueden saber si usted tiene granuloma anular observando su piel. Para asegurarse, los médicos pueden hacerle una biopsia (tomar un pequeño raspado de su piel para examinarlo al microscopio).
¿Cómo tratan los médicos el granuloma anular?
Por lo general, el granuloma anular se cura sin necesidad de ningún tratamiento. Si le molesta, los médicos lo tratan con:
Cremas o inyecciones con corticoesteroides
Crema para la piel para tratar una reacción inmunitaria
Fototerapia con medicamentos para hacer que su piel sea más sensible a la luz
Otros medicamentos o laserterapia (terapia con láser)