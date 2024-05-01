¿Qué aspecto tiene la queratosis seborreica?

Queratosis seborreica:

Son redondas o de forma ovalada

Son de color canela, beige, marrón o negro

Parece como si estuvieran pegadas a la piel

Por lo general, se notan cerosas, escamosas o como si fueran verrugas

Aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en las sienes, el pecho, la espalda y el vientre

Las personas de piel más oscura a veces tienen una gran cantidad de crecimientos en sus mejillas, a lo largo del pómulo.

Las queratosis seborreicas de color marrón oscuro pueden confundirse con lunares o cáncer de piel llamado melanoma.