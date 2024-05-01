¿Qué son las queratosis seborreicas?
Las queratosis seborreicas son crecimientos de la piel de color tostado, beige, marrón o negro que pueden parecer verrugas de gran tamaño.
Las queratosis seborreicas son crecimientos inofensivos muy frecuentes entre personas de mediana y avanzada edad
Ni son ni se vuelven cancerosas
A veces pican un poco, pero no duelen
Si le causan molestias, su médico puede eliminarlos mediante congelación o usando una aguja eléctrica
Algunas personas pueden tener muchos.
Imagen proporcionada por Thomas Habif, MD.
¿Qué causa la queratosis seborreica?
Los médicos desconocen la causa de las queratosis seborreicas, pero son hereditarias.
¿Qué aspecto tiene la queratosis seborreica?
Queratosis seborreica:
Son redondas o de forma ovalada
Son de color canela, beige, marrón o negro
Parece como si estuvieran pegadas a la piel
Por lo general, se notan cerosas, escamosas o como si fueran verrugas
Aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en las sienes, el pecho, la espalda y el vientre
Las personas de piel más oscura a veces tienen una gran cantidad de crecimientos en sus mejillas, a lo largo del pómulo.
Las queratosis seborreicas de color marrón oscuro pueden confundirse con lunares o cáncer de piel llamado melanoma.
¿Cómo tratan los médicos la queratosis seborreica?
Las queratosis seborreicas no necesitan tratamiento.
Si se irritan, pican o no le gusta cómo se ven, los médicos pueden eliminarlas:
Mediante la congelación con nitrógeno líquido.
Uso de una aguja eléctrica