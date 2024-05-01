skip to main content
Queratosis seborreica

PorThe Manual's Editorial Staff
Revisado/Modificado Modificado may 2024
¿Qué son las queratosis seborreicas?

Las queratosis seborreicas son crecimientos de la piel de color tostado, beige, marrón o negro que pueden parecer verrugas de gran tamaño.

  • Las queratosis seborreicas son crecimientos inofensivos muy frecuentes entre personas de mediana y avanzada edad

  • Ni son ni se vuelven cancerosas

  • A veces pican un poco, pero no duelen

  • Si le causan molestias, su médico puede eliminarlos mediante congelación o usando una aguja eléctrica

Algunas personas pueden tener muchos.

¿Qué causa la queratosis seborreica?

Los médicos desconocen la causa de las queratosis seborreicas, pero son hereditarias.

¿Qué aspecto tiene la queratosis seborreica?

Queratosis seborreica:

  • Son redondas o de forma ovalada

  • Son de color canela, beige, marrón o negro

  • Parece como si estuvieran pegadas a la piel

  • Por lo general, se notan cerosas, escamosas o como si fueran verrugas

  • Aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en las sienes, el pecho, la espalda y el vientre

Las personas de piel más oscura a veces tienen una gran cantidad de crecimientos en sus mejillas, a lo largo del pómulo.

Las queratosis seborreicas de color marrón oscuro pueden confundirse con lunares o cáncer de piel llamado melanoma.

¿Cómo tratan los médicos la queratosis seborreica?

Las queratosis seborreicas no necesitan tratamiento.

Si se irritan, pican o no le gusta cómo se ven, los médicos pueden eliminarlas:

  • Mediante la congelación con nitrógeno líquido.

  • Uso de una aguja eléctrica

