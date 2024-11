¿Qué es el acné? Vídeo

El sebo y las células muertas de la piel que obstruyen los folículos pilosos causan el acné. Los folículos pilosos pueden hincharse y formar protuberancias (puntos negros). Si ciertos tipos de bacterias penetran en los folículos pilosos obstruidos, causan inflamación. La inflamación produce granos (puntos blancos) que pueden contener pus.

Es más probable que tenga acné si:

Un adolescente se encuentra en el periodo de la pubertad

El acné debido a la pubertad generalmente mejora entre los 20 y 30 años, pero algunas personas, especialmente las mujeres, pueden tener acné a los 40 años.

Otras causas del acné:

Cambios hormonales en su cuerpo debido al embarazo o sus periodos

Usar maquillaje o cremas para la piel que obstruyan los poros

Tomar ciertos medicamentos, especialmente corticoesteroides o esteroides anabolizantes

Utilizar ropa ajustada que atrapa el sudor

El acné no está causado por ningún tipo de actividad sexual o por no lavarse la cara lo suficiente. No se considera que la dieta tenga mucho que ver con el acné. Sin embargo, es posible que los productos lácteos y los alimentos muy azucarados tengan un ligero efecto.