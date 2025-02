Los médicos tratan un tumor cerebral basándose en su ubicación y en los síntomas que usted presenta. A diferencia de lo que sucede en los tumores situados en otras partes de su cuerpo, el hecho de que un tumor cerebral sea cáncer o no lo sea no es tan importante. Los tumores no cancerosos (benignos) también pueden causar problemas cerebrales graves. Los tratamientos son:

Extirpación quirúrgica del tumor

Radioterapia

Quimioterapia

Si usted tiene un tumor muy pequeño y no canceroso (benigno) que no está causando muchos síntomas, los médicos pueden dejarlo tal cual.