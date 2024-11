La presión arterial elevada no suele tener una causa clara, simplemente sucede. Este tipo de hipertensión arterial se denomina "primaria" y suele ser hereditaria. Es más frecuente en personas mayores de 45 años y es más frecuente entre adultos de ascendencia africana no hispana que en adultos de ascendencia caucásica no hispana, adultos asiáticos no hispanos o adultos hispanos. El riesgo de este tipo de hipertensión se eleva con:

El aumento de la edad

El hecho de tener sobrepeso o de estar obeso

El hecho de no estar activo de forma diaria

El estrés

El tabaquismo

Tomar demasiada sal

Con menor frecuencia, la presión arterial elevada puede ser debida a otros problemas médicos (lo que se denomina hipertensión arterial "secundaria"), en particular:

Problemas renales

Problemas hormonales, como un exceso de hormona tiroidea (hipertiroidismo) o un exceso de hormonas suprarrenales (síndrome de Cushing)

A veces, estar embarazada

Muchos fármacos y sustancias pueden elevar la presión arterial. La presión arterial disminuye cuando los efectos del fármaco o la sustancia desaparecen, a menos que usted tenga presión arterial elevada por otras razones. Las sustancias habituales que elevan la presión arterial incluyen: