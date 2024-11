La mayoría de los atletas jóvenes están sanos y no saben que tienen un problema cardíaco. Algunos deportistas presentan signos de alarma, como desmayos o dificultad respiratoria (disnea). Es posible que los atletas no se den cuenta de que estos signos corresponden a síntomas de un problema grave y que no se lo digan a nadie.

Sin embargo, el primer signo suele ser que la persona colapsa repentinamente. Su corazón no late y no respira. La gente suele morir a menos que reciba reanimación cardiorrespiratoria (RCP).