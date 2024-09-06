¿Qué es la deficiencia en la hormona del crecimiento?

La deficiencia de la hormona del crecimiento es una afección causada por la hipófisis, que no produce suficiente hormona del crecimiento. Esta carencia puede causar un crecimiento general deficiente y una baja estatura.

La estatura baja es una estatura que es inferior a la de casi todos los demás niños de la misma edad y sexo

Una estatura baja no siempre significa que haya un problema

Otros síntomas de deficiencia en la hormona del crecimiento dependen de la edad del niño y la causa de la deficiencia

Si los niños no tienen suficiente hormona del crecimiento, los médicos administran inyecciones de dicha hormona

La baja estatura no es lo mismo que el enanismo, que también se llama osteocondrodisplasia. Los niños con enanismo sufren un trastorno genético que causa un crecimiento y desarrollo anormales de huesos y cartílagos, además de una baja estatura.