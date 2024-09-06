¿Qué es la deficiencia en la hormona del crecimiento?
La deficiencia de la hormona del crecimiento es una afección causada por la hipófisis, que no produce suficiente hormona del crecimiento. Esta carencia puede causar un crecimiento general deficiente y una baja estatura.
La estatura baja es una estatura que es inferior a la de casi todos los demás niños de la misma edad y sexo
Una estatura baja no siempre significa que haya un problema
Otros síntomas de deficiencia en la hormona del crecimiento dependen de la edad del niño y la causa de la deficiencia
Si los niños no tienen suficiente hormona del crecimiento, los médicos administran inyecciones de dicha hormona
La baja estatura no es lo mismo que el enanismo, que también se llama osteocondrodisplasia. Los niños con enanismo sufren un trastorno genético que causa un crecimiento y desarrollo anormales de huesos y cartílagos, además de una baja estatura.
¿Qué causa la deficiencia de la hormona del crecimiento?
La hormona del crecimiento es un mensajero químico producido en la glándula hipófisis, ubicada en su cerebro. Indica a todos los tejidos de su cuerpo que crezcan y se desarrollen. La mayoría de las veces, los médicos no saben por qué un niño no tiene suficiente hormona de crecimiento. Pero, a veces, es consecuencia de otro problema de salud como:
Tumor o lesión cerebral
Radiación
Infecciones, como la meningitis y la tuberculosis
¿Cuáles son los síntomas de la deficiencia de la hormona del crecimiento?
Los principales síntomas de la deficiencia de la hormona del crecimiento son:
Escasa tasa de crecimiento global
Son muy bajos en comparación con otros niños de la misma edad y sexo
Los niños con deficiencia de la hormona del crecimiento suelen:
Crecen lentamente
Sus dientes definitivos salen más tarde de lo normal
Tienen proporciones normales (sus brazos y piernas concuerdan con su estatura)
¿Cómo pueden saber los médicos si mi hijo tiene una deficiencia de la hormona del crecimiento?
Los médicos:
Miden la estatura y el peso de su hijo y los representan en un gráfico de crecimiento
Obtienen radiografías de los huesos de la mano de su hijo para medir la edad ósea
Para averiguar la causa del crecimiento lento de su hijo, los médicos pueden solicitar:
RMN (Resonancia magnética nuclear) de la cabeza
Análisis de sangre
Los médicos solicitan una resonancia magnética nuclear (RMN) de la cabeza para buscar tumores u otros problemas en la glándula que produce la hormona del crecimiento (la glándula hipófisis).
¿Cómo tratan los médicos el déficit de la hormona del crecimiento?
Los médicos tratan la deficiencia de hormona del crecimiento utilizando:
Vacunas de hormona de crecimiento
La hormona de crecimiento solo es eficaz si se administra antes de que los huesos dejen de crecer.
Si su hijo tiene un tumor cerebral, los médicos pueden practicar una intervención quirúrgica para extirparlo.