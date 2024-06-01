Líquido en el oído (otitis media secretora) en niños

Su oído medio es un espacio hueco situado detrás de su tímpano. El oído medio contiene 3 huesecillos que transmiten las vibraciones de su tímpano a los nervios de su oído interno.

Su trompa de Eustaquio conecta la parte posterior de su garganta con su oído medio.

Su conducto auditivo es el tubo que conecta la parte externa de su oído con su tímpano.

Interior del oído

¿Qué es la otitis media secretora? La otitis media secretora es una acumulación de líquido en su oído medio después de una infección del oído medio (otitis media). Aunque se puede expulsar después de una infección de oído, el líquido de la otitis media secretora no está infectado

La otitis media secretora puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en niños

Es posible que usted tenga una sensación de plenitud en el oído y que tenga alguna pérdida auditiva

Para determinar si usted tiene líquido en el oído, los médicos examinan el interior de su oído y emplean una prueba con ondas de sonido

Puede ser necesario realizar una abertura en su tímpano para favorecer el drenaje del líquido

¿Cuál es la causa de la otitis media secretora? Una infección aguda del oído que no desaparece completamente

Problemas en su trompa de Eustaquio Normalmente, cuando usted traga, libera presión en su oído medio. La deglución hace que sus trompas de Eustaquio se abran, lo que puede suceder de 3 a 4 veces por minuto. Si una trompa de Eustaquio está obstruida, se acumula líquido en su oído medio y su tímpano no puede moverse como debería. La obstrucción de la trompa de Eustaquio puede ocurrir cuando los resfriados o las alergias hacen que el revestimiento de la trompa de Eustaquio y las adenoides se inflamen. Las vegetaciones (adenoides) son acumulaciones de tejido que ayudan a combatir las infecciones y están cerca de la abertura de la trompa de Eustaquio.

¿Cuáles son los síntomas de la otitis media secretora? Sensación de congestión en el oído

Un chasquido o crujido cuando usted traga

Una cierta pérdida de audición

A veces, pérdida del equilibrio Si los niños pequeños sufren otitis media secretora con pérdida de audición durante mucho tiempo, pueden tener problemas para aprender a hablar. La otitis media secretora también aumenta el riesgo de contraer más infecciones del oído (infecciones agudas del oído).

¿Cómo pueden saber los médicos si mi hijo pequeño sufre otitis media secretora? Los médicos: Visualizarán el interior del oído de su hijo con una lámpara portátil

Realizarán una prueba de ondas de sonido para verificar la presencia de líquido (llamada timpanometría)

Realizarán una prueba de audición