Angiofibromas juveniles

PorThe Manual's Editorial Staff
Revisado/Modificado Modificado jun 2024
¿Qué son los angiofibromas juveniles?

Los angiofibromas juveniles son acumulaciones de vasos sanguíneos que crecen donde se encuentran la garganta y los conductos nasales (cerca de las adenoides).

  • Los angiofibromas juveniles son más frecuentes entre los adolescentes varones

  • Crecen lentamente y se pueden diseminar a la zona que rodea el cerebro y las cuencas de los ojos

¿Cuáles son los síntomas de los angiofibromas juveniles?

  • Nariz tapada

  • Dolor de cabeza (cefaleas)

  • Hemorragias nasales que pueden ser muy intensas

  • Cara hinchada

  • Un ojo abultado

  • Cambios en la forma de la nariz

¿Cómo pueden saber los médicos si mi hijo adolescente tiene un angiofibroma juvenil?

Los médicos suelen indicar una tomografía computarizada (TC) o una resonancia magnética nuclear (RMN).

¿Cómo tratan los médicos los angiofibromas juveniles?

  • Por regla general, los médicos extirparán quirúrgicamente el acúmulo

  • El equipo médico también pueden aplicar radioterapia, especialmente si el acúmulo es difícil de extirpar completamente o si reaparece

