¿Qué son los angiofibromas juveniles?
Los angiofibromas juveniles son acumulaciones de vasos sanguíneos que crecen donde se encuentran la garganta y los conductos nasales (cerca de las adenoides).
Los angiofibromas juveniles son más frecuentes entre los adolescentes varones
Crecen lentamente y se pueden diseminar a la zona que rodea el cerebro y las cuencas de los ojos
¿Cuáles son los síntomas de los angiofibromas juveniles?
Nariz tapada
Dolor de cabeza (cefaleas)
Hemorragias nasales que pueden ser muy intensas
Cara hinchada
Un ojo abultado
Cambios en la forma de la nariz
¿Cómo pueden saber los médicos si mi hijo adolescente tiene un angiofibroma juvenil?
Los médicos suelen indicar una tomografía computarizada (TC) o una resonancia magnética nuclear (RMN).
¿Cómo tratan los médicos los angiofibromas juveniles?
Por regla general, los médicos extirparán quirúrgicamente el acúmulo
El equipo médico también pueden aplicar radioterapia, especialmente si el acúmulo es difícil de extirpar completamente o si reaparece