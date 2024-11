El meconio es el material que se encuentra dentro de los intestinos de su bebé mientras aún está en el útero (un bebé todavía no nacido se denomina feto). Aunque un feto no come, ingiere el líquido amniótico en el que flota. Se forma un material pegajoso de color verde oscuro en los intestinos del feto.

La aspiración se produce cuando se inhala algo de material en los pulmones.

¿Qué es el síndrome de aspiración meconial? Si un feto presenta mucho sufrimiento fetal justo antes del nacimiento, puede defecar meconio en el líquido amniótico. El síndrome de aspiración meconial se produce cuando un feto inhala líquido amniótico lleno de meconio. La inhalación de líquido amniótico simple no es dañina. Pero, si el líquido contiene meconio, este puede obstruir los conductos de aire de su bebé e irritar sus pulmones. Los bebés presentan dificultad respiratoria

Respiran de forma rápida, resoplan cuando exhalan y pueden presentar una coloración azulada de la piel

Es posible que los médicos tengan que introducir un tubo de respiración en la tráquea de su bebé y que deban conectarle a un ventilador

La mayoría de los bebés sobreviven, pero son más propensos a sufrir asma en etapas posteriores de la vida

¿Cuáles son los síntomas del síndrome de aspiración meconial? Los síntomas son: Respiración rápida

Aspecto como de estar haciendo un esfuerzo importante para respirar

Resoplidos al espirar

Piel azulada debida a las bajas concentraciones de oxígeno en sangre

¿Cómo pueden saber los médicos si mi bebé sufre síndrome de aspiración meconial? Los médicos sospechan la presencia de síndrome de aspiración de meconio si hay meconio en el líquido amniótico cuando su bebé nace y su bebé tiene problemas respiratorios. Los médicos también pueden hacer: Radiografía de tórax