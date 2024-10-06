¿Qué es la apnea del prematuro?
La apnea del prematuro se produce cuando un bebé prematuro deja de respirar durante breves periodos de tiempo. Estas pausas en la respiración duran 20 segundos o más y ocurren una y otra vez.
La apnea del prematuro suele ocurrir cuando la parte del cerebro de su bebé que controla la respiración no está completamente desarrollada
Aproximadamente 1 de cada 4 bebés prematuros tiene apnea
La apnea ocurre con menos frecuencia durante semanas y meses a medida que se desarrolla el cerebro de su bebé
Restaure la respiración tocando suavemente a su bebé
A veces los médicos utilizan cafeína, un dispositivo CPAP o un ventilador mecánico para ayudar al paciente a respirar
¿Cuál es la causa de la apnea del prematuro?
Las causas de la apnea del prematuro son:
La parte del cerebro de su bebé que controla la respiración no está completamente desarrollada
La garganta o las vías respiratorias de su bebé prematuro están bloqueadas temporalmente a causa de la debilidad de los músculos de la lengua o su inclinación hacia delante en el cuello
Estos problemas desaparecen a medida que su bebé crece y se desarrollan el cerebro y los músculos.
¿Cuáles son los síntomas de la apnea del prematuro?
Los síntomas son:
Pausas en la respiración de su bebé que duran 20 segundos o más
Piel azulada o pálida
¿Cómo pueden saber los médicos si mi bebé sufre apnea del prematuro?
Usted y sus médicos pueden ver las pausas respiratorias. Su bebé también puede llevar un monitor que active una alarma si deja de respirar.
Los médicos pueden solicitar pruebas para asegurarse de que la apnea no esté causada por otro problema de salud. Pueden hacer:
Análisis de sangre
Análisis de orina
¿Cómo tratan los médicos la apnea del prematuro?
Los médicos tratan cualquier problema que cause la apnea.
Durante una pausa respiratoria, los médicos le indicarán que toque suavemente a su bebé para ayudar a reiniciar la respiración.
Si la apnea de su bebé se repite con mucha frecuencia:
Es posible que su bebé necesite permanecer en la UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales)
Los médicos pueden administrar cafeína a su bebé para estimular su respiración
Su bebé puede necesitar un dispositivo CPAP (presión positiva continua en la vía respiratoria) o un ventilador para ayudarle a respirar
Como el resto de bebés, los que sufren apnea del prematuro deben dormir boca arriba y no boca abajo. Su médico comprobará que su bebé pueda viajar de manera segura en un asiento infantil para el automóvil.