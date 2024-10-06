¿Cómo pueden saber los médicos si mi bebé sufre apnea del prematuro?

Usted y sus médicos pueden ver las pausas respiratorias. Su bebé también puede llevar un monitor que active una alarma si deja de respirar.

Los médicos pueden solicitar pruebas para asegurarse de que la apnea no esté causada por otro problema de salud. Pueden hacer: