Los médicos tratan la hidrocefalia de diferentes maneras según la causa, la cantidad de líquido presente y si está empeorando o no.

Si no hay mucho líquido adicional y no empeora, es posible que su bebé no necesite tratamiento.

Para ayudar a aliviar temporalmente los síntomas, los médicos pueden:

Extraer líquido con una aguja que se introduce en el encéfalo o, a veces, en la parte inferior de la espalda (punción lumbar)

Si hay mucho líquido o el líquido está causando síntomas, los médicos pueden:

Introducir un tubo de plástico fino llamado derivación en el encéfalo del bebé para drenar el líquido

Practicar una cirugía cerebral para corregir un problema que ha provocado la acumulación de líquido

Con una derivación, uno de los extremos del tubo de plástico se encuentra en el espacio encefálico que está lleno de líquido. El tubo se pasa por debajo de la piel del bebé y el otro extremo se coloca dentro del abdomen. Así se crea una vía para evacuar el líquido del encéfalo.

Las derivaciones suelen ser permanentes, pero a veces los médicos pueden retirarlas a medida que el niño crece.

Una derivación puede obstruirse, romperse o infectarse. Si es así, es posible que la derivación deba ser reemplazada.