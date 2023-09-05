El acoso escolar consiste en hacer daño a otra persona a través de acciones (como pegarle o romper sus cosas) o palabras (burlas, intimidación o amenazas). El acosador puede ser más grande, más fuerte o más popular que la víctima.

El acoso puede ocurrir en muchos lugares, como el hogar, la escuela o el trabajo. Puede suceder una sola vez o repetirse muchas veces.

Tanto los niños como las niñas pueden ser acosadores

El acoso puede suceder a cualquier edad, desde preescolar hasta la edad adulta

Muchos estudiantes son acosados a través del correo electrónico, los mensajes de texto y las redes sociales (esto se llama acoso cibernético)

Acosar o ser acosado no forma parte de la infancia normal

El sexting es el envío digital de mensajes o fotos sexuales a alguien. El "sexting" puede llevar a la intimidación o al acoso si alguien quiere dañar o avergonzar a la persona cuyas fotos o mensajes sexuales fueron compartidos.