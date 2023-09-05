¿Que es el bullying (acoso escolar)?
El acoso escolar consiste en hacer daño a otra persona a través de acciones (como pegarle o romper sus cosas) o palabras (burlas, intimidación o amenazas). El acosador puede ser más grande, más fuerte o más popular que la víctima.
El acoso puede ocurrir en muchos lugares, como el hogar, la escuela o el trabajo. Puede suceder una sola vez o repetirse muchas veces.
Tanto los niños como las niñas pueden ser acosadores
El acoso puede suceder a cualquier edad, desde preescolar hasta la edad adulta
Muchos estudiantes son acosados a través del correo electrónico, los mensajes de texto y las redes sociales (esto se llama acoso cibernético)
Acosar o ser acosado no forma parte de la infancia normal
El sexting es el envío digital de mensajes o fotos sexuales a alguien. El "sexting" puede llevar a la intimidación o al acoso si alguien quiere dañar o avergonzar a la persona cuyas fotos o mensajes sexuales fueron compartidos.
¿Cómo puedo saber si alguien está siendo intimidado o acosado?
Las personas que sufren acoso pueden mostrarse:
Tristes
Avergonzadas
Lesionadas
Ansiosas
Tienen baja autoestima
Una víctima joven de acoso escolar puede sentirse avergonzada de contarle lo que le ocurre a un adulto. Los maestros y padres a menudo no se dan cuenta de que un niño está sufriendo acoso escolar. Muchas de las víctimas se ven física y/o emocionalmente lesionadas por el acoso.
Los acosadores aprenden comportamientos negativos que, si no se corrigen, pueden conducir a más violencia. Los acosadores tienen menos probabilidad de permanecer en la escuela, obtener trabajo o mantener relaciones estables en la vida adulta, además de que son más propensos a ser encarcelados en la edad adulta.
¿Qué debo hacer si alguien me intimida?
El bullying (acoso escolar) es una mala conducta. Si alguien le intimida, puede:
Contárselo a un adulto
Alejarse
Modificar su actividad cotidiana para evitar al acosador
Hablar con un terapeuta o un consejero
Fingir ignorar el acoso escolar para que el agresor pierda interés
Si el acoso tiene lugar en la escuela, informe al equipo directivo.
¿Qué debo hacer si veo que alguien está siendo intimidado?
No ignore el acoso. Si usted es testigo de acoso, lo más importante que debe hacer es abordarlo de inmediato.
Si su hijo es víctima de acoso escolar:
Comuníquelo a la dirección de la escuela
Recuérdele a su hijo que el acoso nunca es admisible
Dígale a su hijo que trate de ignorar al acosador
Hable con los padres del acosador (pero no se enoje con ellos y concéntrese en el mal comportamiento de su hijo) y pídale al acosador que se disculpe y deje de acosar.
Haga que su hijo reciba asesoramiento