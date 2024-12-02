La mastitis es una inflamación dolorosa de la mama, generalmente acompañada de una infección.

Si usted amamanta, puede contraer una infección en las mamas, también llamada "mastitis". Las infecciones en las mamas suelen ocurrir dentro de las 6 semanas posteriores a haber dado a luz.

Usted tiene una zona hinchada y enrojecida en su mama

La zona infectada está dolorida, caliente y sensible

Es posible que necesite tomar antibióticos

No le hará daño a su bebé seguir amamantando incluso cuando tiene una infección

¿Cuál es la causa de la mastitis? Las infecciones mamarias ocurren cuando las bacterias penetran en los conductos de la leche e infectan las mamas. Es más probable que esto suceda si la piel de sus pezones está agrietada. La piel puede agrietarse si su bebé no está en la posición correcta para alimentarse.

¿Cuáles son los síntomas de la mastitis? Parte de su mama está: Dolorida

Enrojecida

Caliente

Sensible al tacto La infección puede formar una acumulación de pus denominada absceso. Un absceso causa un bulto muy doloroso. Con muy poca frecuencia, sale pus de su pezón.