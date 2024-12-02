La mastitis es una inflamación dolorosa de la mama, generalmente acompañada de una infección.
Si usted amamanta, puede contraer una infección en las mamas, también llamada "mastitis". Las infecciones en las mamas suelen ocurrir dentro de las 6 semanas posteriores a haber dado a luz.
Usted tiene una zona hinchada y enrojecida en su mama
La zona infectada está dolorida, caliente y sensible
Es posible que necesite tomar antibióticos
No le hará daño a su bebé seguir amamantando incluso cuando tiene una infección
¿Cuál es la causa de la mastitis?
Las infecciones mamarias ocurren cuando las bacterias penetran en los conductos de la leche e infectan las mamas. Es más probable que esto suceda si la piel de sus pezones está agrietada. La piel puede agrietarse si su bebé no está en la posición correcta para alimentarse.
¿Cuáles son los síntomas de la mastitis?
Parte de su mama está:
Dolorida
Enrojecida
Caliente
Sensible al tacto
La infección puede formar una acumulación de pus denominada absceso. Un absceso causa un bulto muy doloroso.
Con muy poca frecuencia, sale pus de su pezón.
¿Cómo tratan los médicos la mastitis?
Los médicos:
Le prescribirán antibióticos
Le indicarán que beba mucho líquido
Usted puede seguir amamantando a su bebé durante el tratamiento.
Si tiene un absceso, su médico puede adormecer la zona y practicar una pequeña incisión para vaciar el pus.