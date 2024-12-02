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Mastitis

(Infección mamaria)

PorThe Manual's Editorial Staff
Revisado/Modificado Modificado dic 2024
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La mastitis es una inflamación dolorosa de la mama, generalmente acompañada de una infección.

Si usted amamanta, puede contraer una infección en las mamas, también llamada "mastitis". Las infecciones en las mamas suelen ocurrir dentro de las 6 semanas posteriores a haber dado a luz.

  • Usted tiene una zona hinchada y enrojecida en su mama

  • La zona infectada está dolorida, caliente y sensible

  • Es posible que necesite tomar antibióticos

  • No le hará daño a su bebé seguir amamantando incluso cuando tiene una infección

¿Cuál es la causa de la mastitis?

Las infecciones mamarias ocurren cuando las bacterias penetran en los conductos de la leche e infectan las mamas. Es más probable que esto suceda si la piel de sus pezones está agrietada. La piel puede agrietarse si su bebé no está en la posición correcta para alimentarse.

¿Cuáles son los síntomas de la mastitis?

Parte de su mama está:

  • Dolorida

  • Enrojecida

  • Caliente

  • Sensible al tacto

La infección puede formar una acumulación de pus denominada absceso. Un absceso causa un bulto muy doloroso.

Con muy poca frecuencia, sale pus de su pezón.

¿Cómo tratan los médicos la mastitis?

Los médicos:

  • Le prescribirán antibióticos

  • Le indicarán que beba mucho líquido

Usted puede seguir amamantando a su bebé durante el tratamiento.

Si tiene un absceso, su médico puede adormecer la zona y practicar una pequeña incisión para vaciar el pus.

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