La lactancia materna es saludable tanto para usted como para su bebé.

Si no puede o no desea amamantar, sus mamas estarán muy doloridas e inflamadas durante unos días hasta que dejen de producir leche. Aplíquese bolsas de hielo, use un sujetador cómodo que tenga buen soporte y tome analgésicos como el ibuprofeno.

Si elige amamantar, los médicos recomiendan que alimente a su bebé solo con leche materna durante los primeros 6 meses, luego con leche materna y alimentos durante los siguientes 6 meses. Transcurrido un año, usted puede continuar amamantando hasta que usted o su bebé estén listos para dejarlo.

Para aliviar el dolor y las grietas en los pezones:

Ayude a su bebé a agarrarse al pezón de manera que el labio inferior del bebé no quede succionado mientras se alimenta

Para reposicionar a su bebé, afloje suavemente los labios de su bebé con su pulgar o deslice un dedo en el interior de la boca del bebé para interrumpir el reflejo provocado por la succión

Si es necesario, use almohadillas de algodón para absorber la leche que gotea

Aplíquese crema con lanolina en los pezones para protegerlos

Cuídese bien mientras amamanta: