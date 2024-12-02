¿Qué es la depresión posparto (puerperal, después del parto)?
La depresión posparto es un sentimiento de extrema tristeza el primer año después del parto y que dura más de 2 semanas.
Es frecuente sentirse triste o abatida durante los primeros días después de dar a luz; estos sentimientos, son normales y generalmente desaparecen en el transcurso de 2 semanas
La depresión posparto es una alteración más grave del estado de ánimo que se prolonga durante semanas o meses
Usted tiene dificultades para realizar las actividades cotidianas y puede perder interés en su bebé
Cerca de 1 de cada 10 mujeres sufre depresión posparto
Puede ocurrir incluso si usted nunca ha sufrido depresión
Sin tratamiento, la depresión posparto puede durar meses o años
Los médicos tratan la depresión posparto con antidepresivos y terapia
Acuda al hospital de inmediato si está pensando en suicidarse o tiene pensamientos violentos, como lastimar a su bebé.
¿Cuál es la causa de la depresión posparto (después del parto, puerperal)?
La depresión posparto puede tener su origen en la caída repentina de las concentraciones hormonales después del nacimiento de su bebé.
Muchas mujeres no presentan factores de riesgo. Sin embargo, usted es más propensa a sufrir una depresión posparto si:
Sufría depresión antes o durante el embarazo: informe a su médico si tuvo depresión antes de quedarse embarazada
Ha sufrido depresión posparto en un embarazo anterior
Tiene tristeza o depresión durante su período menstrual o mientras toma píldoras anticonceptivas
Tiene familiares que sufren depresión
Está estresada por factores como el dinero o los problemas matrimoniales
Experimenta falta de apoyo de la pareja o de los familiares
Ha tenido problemas relacionados con su embarazo, como un parto prematuro o un bebé con defectos congénitos
No estaba segura de si deseaba un bebé (por ejemplo, el embarazo no fue planeado)
¿Cuáles son los síntomas de la depresión posparto?
Síntomas frecuentes:
Tristeza extrema
Llanto
Cambios de humor
Enojarse fácilmente
Falta de interés por su bebé
Usted también puede experimentar:
Cansancio extremo
Alteraciones del sueño, como dormir en exceso o dormir demasiado poco
Ansiedad o ataques de pánico
Dificultad para realizar actividades cotidianas, como ducharse
Preocuparse demasiado por su bebé sin una buena razón
Sentirse desesperanzada o no lo suficientemente buena
Sentirse culpable por cualquiera de estos sentimientos
¿Qué es la psicosis posparto?
La psicosis se produce cuando usted pierde el contacto con la realidad. Esto puede suceder cuando la depresión posparto es grave. Usted puede tener alucinaciones o actuar de manera muy extraña. Puede querer lastimarse o lastimar a su bebé.
¿Cuándo debería ir al médico por una depresión posparto?
Usted debería ver a su médico si:
Se siente triste y tiene problemas para realizar sus actividades habituales durante más de 2 semanas después del nacimiento de su bebé
Tiene pensamientos sobre lastimarse o lastimar a su bebé
Sus amigos y familiares se han dado cuenta de que usted parece estar deprimida o de que le cuesta mucho afrontar las cosas de la vida
¿Cómo pueden saber los médicos si sufro depresión posparto?
Los médicos diagnostican la depresión posparto haciéndole preguntas.
A veces, los médicos solicitan análisis de sangre para ver si hay otro problema, como un trastorno tiroideo, causante de sus síntomas.
¿Cómo tratan los médicos la depresión posparto?
Los médicos tratan la depresión puerperal (posparto) con:
Antidepresivos
Psicoterapia
Si su depresión es muy grave o si usted sufre psicosis posparto, es posible que necesite recibir tratamiento hospitalario. A menudo su bebé puede quedarse con usted. Los médicos tratan la psicosis posparto con medicamentos antipsicóticos y antidepresivos.
Si usted está amamantando, los médicos le prescribirán medicamentos que son inocuos para su bebé.
¿Cómo puedo prevenir la depresión posparto?
Para prevenir la depresión posparto, intente:
Descansar tanto como sea posible, tomando una siesta cuando el bebé está durmiendo
Solicite ayuda a sus familiares y amigos
Hable con su pareja, su familia o sus amigos acerca de sus sentimientos
Dúchese y vístase todos los días
Salga de casa: dé un paseo, reúnase con amigos o haga algún recado
Pase tiempo a solas con su pareja
Únase a un grupo de apoyo para hablar con otras madres
Reconozca que el cansancio, las dudas y los problemas para concentrarse son normales para las nuevas madres y pasarán