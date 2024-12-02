¿Qué es la depresión posparto (puerperal, después del parto)?

La depresión posparto es un sentimiento de extrema tristeza el primer año después del parto y que dura más de 2 semanas.

Es frecuente sentirse triste o abatida durante los primeros días después de dar a luz; estos sentimientos, son normales y generalmente desaparecen en el transcurso de 2 semanas

La depresión posparto es una alteración más grave del estado de ánimo que se prolonga durante semanas o meses

Usted tiene dificultades para realizar las actividades cotidianas y puede perder interés en su bebé

Cerca de 1 de cada 10 mujeres sufre depresión posparto

Puede ocurrir incluso si usted nunca ha sufrido depresión

Sin tratamiento, la depresión posparto puede durar meses o años

Los médicos tratan la depresión posparto con antidepresivos y terapia

Acuda al hospital de inmediato si está pensando en suicidarse o tiene pensamientos violentos, como lastimar a su bebé.