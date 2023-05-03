¿Qué es la erupción polimórfica del embarazo?

La erupción polimórfica del embarazo es una erupción con prurito intenso que ocurre solo cuando usted está embarazada. La erupción:

Suele aparecer durante las últimas 2 a 3 semanas de embarazo

La erupción está formada por placas rojizas irregulares ligeramente abultadas con pequeñas ampollas en el centro

Aparece en el vientre y luego se extiende a los muslos, las nalgas y, a veces, los brazos

Por lo general, desaparece poco después del parto

Es frecuente en los primeros embarazos (la erupción no suele reaparecer en futuros embarazos)

Puede tener cientos de parches con comezón. A menudo, la piel que rodea las parches tiene un aspecto pálido.