¿Qué es la erupción polimórfica del embarazo?
La erupción polimórfica del embarazo es una erupción con prurito intenso que ocurre solo cuando usted está embarazada. La erupción:
Suele aparecer durante las últimas 2 a 3 semanas de embarazo
La erupción está formada por placas rojizas irregulares ligeramente abultadas con pequeñas ampollas en el centro
Aparece en el vientre y luego se extiende a los muslos, las nalgas y, a veces, los brazos
Por lo general, desaparece poco después del parto
Es frecuente en los primeros embarazos (la erupción no suele reaparecer en futuros embarazos)
Puede tener cientos de parches con comezón. A menudo, la piel que rodea las parches tiene un aspecto pálido.
¿Qué causa estas erupciones?
Nadie sabe qué causa estas erupciones. Puede incluso ser difícil para el médico hacer un diagnóstico definitivo.
¿Cómo tratan los médicos estas erupciones?
Los médicos le dirán que se aplique una crema con corticoesteroides en la erupción. Con muy poca frecuencia, si su erupción es grave, usted puede tomar una píldora de corticoesteroides, como la prednisona.Los médicos le dirán que se aplique una crema con corticoesteroides en la erupción. Con muy poca frecuencia, si su erupción es grave, usted puede tomar una píldora de corticoesteroides, como la prednisona.