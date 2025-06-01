¿Qué es la placenta?
La placenta es un órgano que se desarrolla dentro de su útero (matriz), en la parte superior, cuando usted está embarazada.
Tiene muchos vasos sanguíneos grandes que transportan el oxígeno y los nutrientes desde usted al feto
Los vasos sanguíneos de la placenta forman el cordón umbilical, que conecta la placenta al feto
Alrededor de 15 minutos después de dar a luz a su bebé, la placenta se desprende del útero y se expulsa a través de la vagina
A la fase de expulsión de la placenta se la denomina "alumbramiento"
¿Qué es el desprendimiento placentario?
Cuando la placenta empieza a despegarse del útero antes del parto se habla de desprendimiento de la placenta. La placenta puede desprenderse un poco o mucho. Cuanto más se desprende, más peligroso es para usted y para su bebé.
El desprendimiento de la placenta es más probable después de las 20 semanas de embarazo
Si la placenta se desprende sólo un poco, podría ocurrir que su bebé no se desarrollara por completo o que no hubiera suficiente líquido amniótico
Si la placenta se desprende completamente, su bebé podría morir
Para tratar el desprendimiento de la placenta, los médicos le dirán que se quede ingresada en el hospital y es posible que le adelanten el parto.
Habitualmente, los médicos no saben por qué ocurre el desprendimiento de la placenta. Sin embargo, es más probable que suceda si usted:
Tienen hipertensión arterial no controlada
Consumen cocaína
Han sufrido anteriormente un desprendimiento prematuro de la placenta
Tienen una lesión grave en el abdomen (como una debida a un accidente de coche)
Fuman tabaco
Problemas con la placenta
Normalmente, la placenta se encuentra en la parte superior del útero y se mantiene adherida firmemente a la pared uterina hasta después del parto. La placenta transporta oxígeno y nutrientes de la madre al feto.
En el desprendimiento de la placenta (abruptio placentae), esta se desprende de la pared uterina de forma prematura y provoca una hemorragia uterina que reduce el suministro de oxígeno y nutrientes al feto. La mujer que presenta este trastorno debe ser hospitalizada, y el bebé puede nacer prematuramente.
En la placenta previa, la placenta se localiza sobre el cuello uterino, en la parte inferior del útero. La placenta previa puede causar una hemorragia indolora que comienza bruscamente después de las 20 semanas de embarazo. La hemorragia que puede llegar a ser bastante intensa. El parto es por lo general por cesárea.
¿Cuáles son los síntomas del desprendimiento de la placenta?
Los síntomas dependen del grado de desprendimiento de la placenta, pero pueden consistir en:
Sangrado vaginal (ginecorragia)
Dolor de vientre de tipo cólico o dolor de vientre repentino e intenso
Una disminución peligrosa de la presión arterial (choque)
¿Cómo pueden saber los médicos si tengo desprendimiento de placenta?
Los médicos sospechan un desprendimiento prematuro de la placenta basándose en sus síntomas.
Usualmente harán una ecografía para saberlo con certeza
Los médicos también pueden hacer análisis de sangre y comprobar la frecuencia cardíaca de su bebé
¿Cómo tratan los médicos el desprendimiento placentario?
Los médicos le harán permanecer en el hospital en reposo en cama para poder observarla. Usted también puede recibir medicamentos para ayudar a los pulmones de su bebé a desarrollarse en caso de que haya que adelantar el parto.
Si sus síntomas comienzan a mejorar, los médicos le dejarán caminar un poco e incluso pueden dejarle ir a casa.
Los médicos harán que su bebé nazca lo antes posible si:
Usted sigue sangrando
La vida de su bebé corre peligro
Está embarazada de 36 semanas o más