Cuando la placenta empieza a despegarse del útero antes del parto se habla de desprendimiento de la placenta. La placenta puede desprenderse un poco o mucho. Cuanto más se desprende, más peligroso es para usted y para su bebé.

El desprendimiento de la placenta es más probable después de las 20 semanas de embarazo

Si la placenta se desprende sólo un poco, podría ocurrir que su bebé no se desarrollara por completo o que no hubiera suficiente líquido amniótico

Si la placenta se desprende completamente, su bebé podría morir

Para tratar el desprendimiento de la placenta, los médicos le dirán que se quede ingresada en el hospital y es posible que le adelanten el parto.

Habitualmente, los médicos no saben por qué ocurre el desprendimiento de la placenta. Sin embargo, es más probable que suceda si usted:

Tienen hipertensión arterial no controlada

Consumen cocaína

Han sufrido anteriormente un desprendimiento prematuro de la placenta

Tienen una lesión grave en el abdomen (como una debida a un accidente de coche)

Fuman tabaco