No siempre se sabe cuál es la causa del aborto. Un aborto espontáneo no está causado por un choque emocional repentino, como recibir malas noticias. Además, las lesiones menores como resbalarse y caer no causan un aborto espontáneo. Sin embargo, las lesiones graves como un accidente grave de coche pueden causar un aborto espontáneo.

Causas durante las primeras 12 semanas de embarazo Un problema en el feto, como un defecto de nacimiento o un trastorno hereditario A veces el feto tiene un defecto tan grave que no puede vivir más de un mes o dos dentro de usted. La mayoría de los abortos espontáneos que se producen durante las 12 primeras semanas de embarazo son consecuencia de un defecto grave.

Causas en las semanas 13 a 20 del embarazo A menudo, los médicos nunca averiguan la causa del aborto espontáneo en esta etapa. Pero a veces pueden señalar uno de estos factores como la causa: Problemas en sus órganos reproductores, como fibromas, tejido cicatricial, un útero bicorne (doble) o un cuello uterino débil

Incompatibilidad de Rh (cuando usted tiene sangre Rh-negativa y el feto tiene sangre Rh-positiva)

Consumo de sustancias como cocaína, alcohol o tabaco

Lesiones graves

Infecciones, como las provocadas por un citomegalovirus o rubéola

Ciertos problemas de salud que no se tratan durante el embarazo, como una diabetes, una glándula tiroidea hipoactiva o una hipertensión arterial