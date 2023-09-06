El cáncer de ovario es el cáncer de los ovarios. Está relacionado con el cáncer de las trompas de Falopio, que se desarrolla en los conductos que van desde los ovarios hasta el útero. También está relacionado con el cáncer peritoneal, que es el cáncer de los tejidos que recubren el abdomen.
¿Qué es el cáncer de ovario?
El cáncer de ovario es cáncer en los ovarios de una mujer. Los ovarios son las dos glándulas sexuales que albergan los óvulos de una mujer.
El cáncer de ovario suele afectar a mujeres entre 50 y 70 años de edad
La detección temprana del cáncer de ovario es difícil porque, a menudo, no causa síntomas al principio
Para tratar el cáncer de ovario, por regla general los médicos extirpan ambos ovarios, ambas trompas de Falopio y el útero
Anatomía reproductiva femenina interna
¿Cuáles son los síntomas del cáncer de ovario?
El primer síntoma puede ser malestar en la parte inferior del abdomen debido al aumento de tamaño de un ovario.
Otros síntomas tempranos pueden incluir:
Hinchazón
Falta de apetito
Meteorismo
Dolor de espalda
Los síntomas tardíos pueden incluir:
Vientre hinchado
Dolor en el bajo vientre
Pérdida de peso
¿Cómo pueden saber los médicos si tengo cáncer de ovario?
La detección temprana del cáncer de ovario puede ser difícil, ya que no presenta muchos síntomas claros. Es posible que su médico no encuentre nada anormal durante su revisión regular. Cada cierto tiempo, su médico puede encontrar que uno de sus ovarios se palpa más grande de lo que debería.
Si su médico sospecha que podría tener cáncer de ovario, por regla general le hará una:
Si la ecografía parece indicar que usted tiene cáncer, su médico puede hacer:
TC (tomografía computarizada) o bien resonancia magnética nuclear (RMN) para ver hacia dónde podría haberse diseminado el cáncer
Análisis de sangre
¿Cómo tratan los médicos el cáncer de ovario?
Los médicos tratan el cáncer de ovario con cirugía y generalmente extirpan:
Ovarios
Trompas de Falopio
Útero
Seguidamente suelen administrar quimioterapia para destruir cualquier resto de cáncer que pueda quedar.
Según las zonas a las que se haya diseminado el cáncer, el equipo médico puede emplear quimioterapia en lugar de la cirugía o bien antes de esta.
A menos que se detecte temprano, el cáncer de ovario a menudo reaparece después del tratamiento. Los médicos usan quimioterapia para tratar el cáncer de ovario que reaparece.
¿Cómo puedo prevenir el cáncer de ovario?
Algunas mujeres tienen genes que aumentan el riesgo de sufrir cáncer de ovario. Estos genes se llaman BRCA1 y BRCA2. También aumentan el riesgo de cáncer de mama. Si tiene familiares que han sufrido cáncer de mama o de ovario, debe hablar con su médico sobre las pruebas genéticas. Si usted tiene uno de estos genes, la extirpación de sus ovarios puede ayudar a prevenir el cáncer.