¿Cómo pueden saber los médicos si tengo cáncer de ovario?

La detección temprana del cáncer de ovario puede ser difícil, ya que no presenta muchos síntomas claros. Es posible que su médico no encuentre nada anormal durante su revisión regular. Cada cierto tiempo, su médico puede encontrar que uno de sus ovarios se palpa más grande de lo que debería.

Si su médico sospecha que podría tener cáncer de ovario, por regla general le hará una:

Si la ecografía parece indicar que usted tiene cáncer, su médico puede hacer: