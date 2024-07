Algunos tipos de plantas contienen de forma natural productos químicos (toxinas) que pueden hacerle daño. Otras plantas pueden ser venenosas por haber sido rociadas con pesticidas.

Algunas plantas comunes son venenosas si se ingieren

Evite ingerir plantas desconocidas que encuentre al aire libre

Lave siempre las frutas y verduras antes de comerlas para eliminar pesticidas y productos químicos

Una persona puede morir a causa de una intoxicación (envenenamiento) por plantas, pero la mayoría de las personas se recuperan

Llame al teléfono de asistencia médica de emergencia (911 en la mayoría de las áreas de Estados Unidos) si usted u otra persona puede haber comido plantas venenosas y parece estar muy enfermo, o llame al Servicio de Información Toxicológica al 1-800-222-1222 para obtener consejo. The World Health Organization provides a world directory of poison centers.