La intoxicación por aspirina es la enfermedad que se produce por tomar una dosis muy alta de aspirina de una sola vez o muchas dosis bajas de aspirina a lo largo del tiempo (intoxicación gradual).

Para intoxicarse por aspirina, usted necesita tomar una cantidad mucho mayor de la habitual

Si usted toma una pequeña cantidad de aspirina (aspirina infantil) diariamente de acuerdo con las instrucciones de su médico con el fin de reducir la posibilidad de un ataque al corazón, no sufrirá una intoxicación gradual

Los niños no deberían tomar nunca aspirina (ácido acetilsalicílico), ya que puede causar una enfermedad muy poco frecuente pero potencialmente mortal denominada síndrome de Reye

El aceite de gaulteria contiene una sustancia química relacionada con la aspirina. Es muy peligroso para los niños pequeños y puede matarlos si ingieren apenas una cucharadita.

Si usted piensa que usted mismo o alguien más puede sufrir una intoxicación por aspirina, llame al teléfono de asistencia médica de emergencia (911 en la mayoría de las áreas de Estados Unidos) o al Servicio de Información Toxicológica al 1-800-222-1222 inmediatamente. The World Health Organization provides a world directory of poison centers.