El plomo es un metal que se encuentra en cosas como algunas cañerías de agua, pintura vieja (anterior a 1978 en Estados Unidos), algunos esmaltes para la loza, balas y algunos tipos de pilas.

Los lápices llamados "de plomo" no contienen plomo y no son venenosos. La gasolina para vehículos ya no contiene plomo.

¿Qué es el envenenamiento (o intoxicación) por plomo? El envenenamiento por plomo se desarrolla lentamente a medida que el plomo se acumula en su cuerpo. El envenenamiento por plomo afecta principalmente a su cerebro

Los bebés y los niños pequeños corren el mayor peligro porque sus cerebros todavía están en desarrollo

El envenenamiento por plomo puede causar problemas de por vida en el pensamiento y el aprendizaje de un niño

En una casa vieja, repare la pintura descascarillada y mantenga las superficies limpias para que los niños no coman ni respiren el polvo de pintura con plomo

Si usted o sus hijos pueden estar expuestos al plomo, coméntele a su médico la posibilidad de hacerse un análisis de sangre Los niños que habitan en casas antiguas que pueden tener pintura con plomo (construidas antes de 1978) deben someterse a un análisis para ver si sufren envenenamiento por plomo, incluso si no presentan ningún síntoma. Llame al departamento de salud local o al centro de control de intoxicaciones (1-800-222-1222 en los Estados Unidos). The World Health Organization provides a world directory of poison centers.

¿Cómo se puede usted intoxicar (envenenar) por plomo? Usted se puede intoxicar (envenenar) por plomo debido a: El polvo o las virutas de una pintura vieja que contiene plomo

Trabajar en una fábrica en la que se maneja plomo

Usar agua que proviene de cañerías de plomo

Usar jarras, tazas o fuentes de cerámica hechas con un esmalte que contiene plomo Los niños pequeños pueden ponerse virutas de pintura en la boca. El polvo de la pintura vieja puede dispersarse por toda la casa. Cualquier persona puede tocar las superficies con polvo de pintura y pasar el polvo a la boca o a la comida. Aunque no haya suficiente polvo como para verlo, con el tiempo puede afectarle. Muchas ciudades todavía tienen cañerías de plomo para llevar el agua de la calle hasta las casas. Las cañerías de agua del interior de las casas no están hechas de plomo. Si el agua llega a su casa a través de cañerías de plomo y es más ácida de lo normal, el ácido puede disolver el plomo de la cañería y pasarlo al agua. Los alimentos y bebidas ácidos (como los tomates y el zumo de naranja) pueden disolver el plomo del esmalte de la loza. La loza fabricada en Estados Unidos no contiene plomo. Comprobar el contenido en plomo de los platos de loza fabricados fuera de los Estados Unidos. Las balas contienen plomo. Si usted tiene una bala dentro de su cuerpo porque ha recibido un disparo, la cantidad de plomo es generalmente demasiado baja para causar envenenamiento.

¿Cuáles son los síntomas de la intoxicación por plomo? Los síntomas dependen de la cantidad de plomo que hay en su cuerpo y la rapidez con la que se ha acumulado. La mayoría de las personas con una intoxicación leve por plomo no presentan síntomas. Los síntomas suelen comenzar lentamente, durante un periodo de varias semanas o más. Niños Los niños muestran estos síntomas primero: Menor lapso de atención

Se muestran menos juguetones que de costumbre

Irritabilidad Cuando el envenenamiento por plomo es más severo, los niños muestran signos de daño cerebral. Pueden tener síntomas como: Vómito

Torpeza y problemas para caminar

Somnolencia y confusión Si el envenenamiento es grave, los niños tendrán convulsiones y entrarán en coma. Con el tiempo, los niños que no reciben tratamiento para la intoxicación (o envenenamiento) por plomo pueden tener: Baja inteligencia, dificultad para aprender y comportamiento agresivo

Convulsiones

Dolor de vientre persistente

Anemia (baja cantidad de glóbulos rojos o eritrocitos) Adultos Los adultos con intoxicación (o envenenamiento) por plomo pueden tener: Cambios en la personalidad, el humor o el comportamiento

Dolor de cabeza (cefalea)

Entumecimiento, debilidad muscular y dificultad para caminar

Sabor metálico en la boca

Dolor de vientre, vómitos y estreñimiento

Anemia

¿Cómo pueden saber los médicos si tengo una intoxicación por plomo? El médico sospecha la intoxicación por plomo basándose en su síntomas. Analizarán el nivel de plomo en su sangre. Si usted cree que podría tener intoxicación por plomo, solicite que le hagan un análisis de sangre.

¿Cómo tratan los médicos una intoxicación por plomo? Los médicos: Le darán un medicamento que se adhiere al plomo y lo elimina de su cuerpo a través de la orina Si la intoxicación es leve, usted tomará el medicamento por vía oral (por boca). Si la intoxicación es más grave, usted recibirá el medicamento por vía intravenosa (por vena). Los medicamentos que eliminan el plomo también pueden eliminar minerales importantes. Es posible que necesite tomar complementos para reemplazar estos minerales. Incluso con tratamiento, los niños pueden sufrir daño cerebral o renal prolongado.