El envenenamiento por insecticidas es la enfermedad que aparece al ingerir, inhalar o tocar en exceso un insecticida.

Si usted tiene una cantidad excesiva de insecticida sobre la ropa o la piel, quítese la ropa y lave su piel de inmediato

Usted puede toser y tener problemas respiratorios

El médico puede analizar una muestra de su sangre para ver si contiene insecticida.

Existen varios medicamentos disponibles para tratar la intoxicación por insecticidas

Llame al teléfono de asistencia médica de emergencia (911 en la mayoría de las áreas de Estados Unidos) si usted u otra persona puede haber sufrido una intoxicación por insecticida, o llame al Servicio de Información Toxicológica al 1-800-222-1222 para obtener consejo. The World Health Organization provides a world directory of poison centers.