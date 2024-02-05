Los virus del herpes son un grupo de virus que pueden causar varias infecciones distintas. El virus que la mayoría de la gente llama "herpes", llamado herpes simple, es solo uno de los tipos de virus del herpes.

Una vez que contrae una infección por un virus del herpes, el virus permanece en su cuerpo durante el resto de su vida. Esto significa que, en algunos casos, el virus puede volver a activarse. Cuando lo hace, puede causar nuevamente síntomas o no causarlos.