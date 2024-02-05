¿Qué son los herpesvirus (virus del herpes)?
Los virus del herpes son un grupo de virus que pueden causar varias infecciones distintas. El virus que la mayoría de la gente llama "herpes", llamado herpes simple, es solo uno de los tipos de virus del herpes.
Una vez que contrae una infección por un virus del herpes, el virus permanece en su cuerpo durante el resto de su vida. Esto significa que, en algunos casos, el virus puede volver a activarse. Cuando lo hace, puede causar nuevamente síntomas o no causarlos.
¿Qué infecciones causan los herpesvirus?
Usted puede ser infectado por muchos tipos de virus del herpes. Las infecciones siguientes están causadas por un tipo específico de virus del herpes:
¿Cómo tratan los médicos las infecciones por los virus del herpes?
El tratamiento depende del tipo de infección que usted sufra. Por ejemplo, para el citomegalovirus (CMV) y algunas otras infecciones por el virus del herpes, los médicos pueden prescribirle medicamentos antivíricos. En el caso de la varicela, los médicos suelen tratar sus síntomas.
Las vacunas pueden prevenir la varicela y la culebrilla (herpes zóster). No se dispone de vacunas para los demás tipos de infección por virus del herpes.