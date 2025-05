La tricomoniasis es una infección de transmisión sexual (ITS) frecuente. Una infección de transmisión sexual (ITS) es una infección que se transmite de persona a persona por contacto sexual. La tricomoniasis es más probable que cause síntomas en mujeres que en hombres.

La causa más frecuente es mantener relaciones sexuales con una pareja infectada

Las mujeres infectadas pueden sentir dolor al orinar (hacer pipí) y tener una gran cantidad de flujo vaginal de color verde o amarillo

Los hombres no suelen presentar síntomas o sufren dolor leve al orinar y una secreción espumosa en el pene

Los médicos tratan la tricomoniasis con antibióticos

Para ayudar a prevenir esta infección, use un condón cuando mantenga relaciones sexuales