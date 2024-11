¿Cómo pueden saber los médicos si sufro una infección de transmisión sexual (ITS)?

Los médicos pueden hacer análisis de sangre, de orina o de una muestra de su pene, vagina, garganta o recto.

Si usted sufre una infección de transmisión sexual (ITS), el médico también le solicita pruebas para otras infección de transmisión sexual (ITS), ya que las personas que sufren una infección de transmisión sexual (ITS) presentan una probabilidad relativamente elevada de sufrir otra.