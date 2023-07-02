¿Qué es C. difficile?
El colon es su intestino grueso. La colitis es la inflamación del colon. Clostridioides difficile es una bacteria que provoca colitis. Con colitis, tendrá diarrea (caca suelta y acuosa) y otros síntomas. El Clostridioides difficile y la enfermedad que causa a menudo se llaman C. difficile o C. diff.
Los síntomas van desde diarrea leve hasta diarrea sanguinolenta frecuente más dolor abdominal y fiebre
Para saber si usted sufre colitis por C. diff, los médicos analizan sus heces (caca) y, en ocasiones, emplean un tubo de visualización para visualizar su intestino grueso
Es más probable que contraiga C. diff después de haber tomado antibióticos para una enfermedad diferente
Las personas con C. diff leve algunas veces mejoran cuando dejan de tomar el antibiótico que causó el problema
Si la diarrea no desaparece o es más grave, usted debe tomar otro antibiótico para matar las bacterias de Clostridioides difficile
¿Cuál es la causa de C. diff?
En el interior de su intestino grueso residen habitualmente muchos tipos de gérmenes (microorganismos). C. difficile es uno de esos gérmenes. Por lo general, estos gérmenes son inofensivos. Sin embargo, a veces, uno de esos gérmenes crece fuera de control y causa una enfermedad. Cuando C. diff prolifera de forma incontrolada, fabrica una sustancia (toxina) que daña la mucosa intestinal y provoca diarrea.
La causa más común de proliferación de C. diff y de la infección consiguiente es la toma de antibióticos para otra infección. Los antibióticos alteran el equilibrio de las distintas bacterias del intestino y permiten la proliferación de C. diff.
El riesgo de C. diff aumenta a medida que se envejece. El riesgo también es elevado entre los lactantes y los niños pequeños. Otros factores de riesgo son:
Tener una enfermedad subyacente grave
Una estancia hospitalaria larga
Vivir en una residencia de ancianos
Haberse sometido a una intervención quirúrgica en el estómago o los intestinos
A veces, los médicos no saben por qué una persona contrae colitis por C. diff.
¿Cuáles son los síntomas de C. diff?
Los síntomas suelen comenzar entre 5 y 10 días después de empezar el tratamiento antibiótico para otra infección. Pero es posible que usted no presente síntomas hasta 2 meses después de dejar de tomar los antibióticos.
Los síntomas pueden ir desde una diarrea leve hasta:
Diarrea sanguinolenta
Dolor abdominal
Fiebre
Con muy poca frecuencia, molestias estomacales o vómitos
Los casos más graves pueden causar complicaciones serias, como:
Deshidratación (una cantidad insuficiente de agua en su cuerpo)
Hipotensión arterial
Inflamación peligrosa del intestino grueso
Un orificio en el intestino grueso
¿Cómo pueden saber los médicos si sufro colitis por Clostridioides difficile?
Los médicos sospechan C. diff si usted sufre diarrea durante:
Un periodo de consumo de antibióticos que se prolonga durante 2 meses
Las 72 horas siguientes a ser ingresado en un hospital
Después, los médicos buscan:
Clostridioides difficile y su toxina en una muestra de heces
Inflamación (colitis) y otros cambios en su intestino grueso observando su interior con una sonda de visualización
¿Cómo tratan los médicos C. diff?
Los médicos tratan la colitis por C. diff:
Suspendiendo la toma del antibiótico que causó el problema
Administrando un antibiótico por vía oral que actúa contra la colitis por C. diff
No debe tomar medicamentos que reduzcan o detengan la diarrea. Eso mantiene las toxinas de C. diff en su intestino y puede enfermarle más.
Una de cada 5 personas afectadas presenta a veces síntomas recurrentes. Para ayudar a prevenir la reaparición de los síntomas, usted puede recibir:
Tratamiento prolongado con antibióticos
Probióticos (pastillas que pueden ayudar a restablecer el equilibrio de bacterias en el intestino)
Un trasplante de heces (las heces sanas de otra persona se colocan en su intestino para equilibrar las bacterias)
Si sus síntomas son muy graves, es posible que deba permanecer ingresado en el hospital mientras los médicos le administran:
Antibióticos
Líquidos por vía intravenosa (por vena)
Transfusiones de sangre
De forma excepcional, los médicos practican una intervención quirúrgica para extirpar un intestino muy infectado.