En el interior de su intestino grueso residen habitualmente muchos tipos de gérmenes (microorganismos). C. difficile es uno de esos gérmenes. Por lo general, estos gérmenes son inofensivos. Sin embargo, a veces, uno de esos gérmenes crece fuera de control y causa una enfermedad. Cuando C. diff prolifera de forma incontrolada, fabrica una sustancia (toxina) que daña la mucosa intestinal y provoca diarrea.

La causa más común de proliferación de C. diff y de la infección consiguiente es la toma de antibióticos para otra infección. Los antibióticos alteran el equilibrio de las distintas bacterias del intestino y permiten la proliferación de C. diff.

El riesgo de C. diff aumenta a medida que se envejece. El riesgo también es elevado entre los lactantes y los niños pequeños. Otros factores de riesgo son:

Tener una enfermedad subyacente grave

Una estancia hospitalaria larga

Vivir en una residencia de ancianos

Haberse sometido a una intervención quirúrgica en el estómago o los intestinos

A veces, los médicos no saben por qué una persona contrae colitis por C. diff.